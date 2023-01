Totgesagte leben länger: Das gilt wohl für Schallplatten. Nachdem diese von der Musikindustrie für tot erklärt wurden, gibt es seit Jahren ein Revival. Auch in Karlsruhe gibt es eine breite Fanbase.

Eine Kuh auf dem Cover wurde zum Star. Das 1970 veröffentlichte Album „Atom Heart Mother“ von Pink Floyd zählt bis heute zu einem der berühmtesten Schallplattencover. Coole Cover, die Geschichte schrieben, machen einen Teil des jüngsten Hypes um die Vinylschallplatten aus.

Auch in Karlsruhe gibt es diverse Läden, die sich auf den Verkauf von Schallplatten spezialisiert haben. Und Liebhaber der flachen Scheiben gibt es auch wieder deutlich mehr als noch vor einigen Jahren.

1985 wurden weltweit 74 Millionen Schallplatten verkauft

Die Erfolgsstory der schwarzen Scheiben begann 1887, als Emil Berliner, den Klangzylinder in eine flache Scheibe verwandelte, in deren Rillen die Tonschwingungen gespeichert waren. Die ersten Schallplatten aus Hartgummi wurden auf einem Grammofon abgespielt.

Später wurden sie aus Schellack gefertigt, der darin enthaltene Läusekot war teuer und sie zerbrachen schnell, daher wurde das Material bald vom Kunstoff Vinyl abgelöst. 1926 stand der erste elektrische Verstärker zur Verfügung und löste den Grammofontrichter ab. Schallplatten erlebten einen Siegeszug.

Mehr zum Thema Grammophon, Plattenspieler und Kassettenrekorder sind Kultobjekte Die Wiedergeburt des nervigen Bandsalats

1985 wurden weltweit 74 Millionen schwarze Scheiben verkauft. Danach ging es jedoch bergab, denn die CD kam als Konkurrent auf den Markt, MP3 und Streaming führten dazu, dass die Musikindustrie die Platte vorerst für tot erklärte.

Doch neben nostalgischen Liebhabern entdecken auch immer mehr junge Menschen wieder die Lust am analogen Musik hören und greifen bewusst zu den runden Scheiben. „Wenn ich eine Platte auflege, höre ich alle Stücke von vorne bis hinten durch.

Das hat etwas Entspanntes“, meint etwa David Schäfer. „Bei uns zu Hause gab es immer einen Plattenspieler, wir haben viel gemeinsam gehört. Ich finde es super, dass DJs heute vermehrt Platten auflegen“, ergänzt der Student.

Ein Beatles-Fan verkauft Schallplatten in der Karlsruher Erbprinzenstraße

Nachschub findet Schäfer unter anderem in „Tom’s Oldie Schallplatten und Poster Laden“ in der Erbprinzenstraße 2. Dort verkauft Thomas Hagenunger seit 20 Jahren gebrauchte Vinylschallplatten.

Der leidenschaftliche Beatles-Fan hat sich mit dem Shop einen Traum erfüllt und freut sich über das Revival der Platten. Bei ihm gibt es vorrangig Rock, Pop, Jazz und ein wenig Reggae. Die teuerste Schallplatte ist momentan das Weiße Album der Beatles, eine erste Pressung für 70 Euro.

Schallplatten sind etwas Emotionales. Fast jeder erinnert sich an seine erste Platte. Klaus Gröhbühl, Inhaber Plattenladen „Discover“

Es kommen ganz unterschiedliche Menschen in den Laden, von Jung bis Alt. Doch rein nur auf Platten wollte der Ladenbesitzer nicht setzen und hat daher auch Fan-T-Shirts und alte Zeitschriften nach Jahrgängen sortiert im Angebot.

Wer nach einem Plattenspieler sucht, wird von ihm in die „Techno-World“ in der Zähringerstraße geschickt, dort werden gebrauchte Geräte angeboten, es kann getauscht und auch repariert werden, ganz im nachhaltigen Trend. Neugeräte gibt es auch wieder in den Elektronik- und HiFi-Läden.

Kenner sprechen von einzigartigem Sound

Dass die runden Scheiben aller digitalen Alternativen und Spotify zum Trotz derzeit wieder so en vogue sind, begeistert auch Klaus Gröhbühl, der seit 1985 den Plattenladen „Discover“ in der Kreuzstraße 31 betreibt.

Hier finden Liebhaber nicht nur gebrauchte, sondern auch neue Platten unterschiedlichster Musikrichtungen. „Neulich waren zwei junge Leute hier, einer zog eine Platte raus und rief zu seinem Freund, schau mal, was ich hier gefunden habe.

Sowas geht nur analog mit Platten“, meint Gröhbühl. Seit 2012 sei die Nachfrage deutlich gestiegen. Seither gebe es den Record-Store-Day und die Leute hätten vor seinem Laden Schlange gestanden, er habe zuerst gedacht, es hätte vielleicht gebrannt und war vollkommen überrascht, dass es Kunden waren, die kaufen wollten.

„Schallplatten sind etwas Emotionales. Fast jeder erinnert sich an seine erste Platte“, sagt Gröhbühl lächelnd, hebt entspannt den Arm des Plattenspielers, um die Plattenseite zu wechseln und setzt die Nadel vorsichtig wieder auf die Rillen.

Ein leises Knistern bevor warme Töne sanft durch den Laden strömen und für Schallplatten begeistern. Weitere Plattenläden in Karlsruhe sind etwa „Studio Eins“ in der Karlstraße 85 und „Mo’s Plattenladen“ in der Rudolfstraße 17.