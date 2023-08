Oh ja, ich habe zum Beispiel vor ganz vielen Jahren eine Dame gehabt, die in die Städtische Galerie hier in Karlsruhe gekommen ist und bei meiner Veranstaltung die einzige Teilnehmerin war. Sie meinte, sie wolle wieder gehen, da sie sowieso kein Verständnis für Kunst habe, aber ich habe sie überzeugt zu bleiben. Zum Schluss war sie wirklich so angetan, dass sie heute eine der regsten Museumsgängerinnen ist. Sie ist immer noch froh, dass sie damals geblieben ist.