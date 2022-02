Verbesserungen sollen kommen

Von Nutzern und Gemeinderatsfraktionen wird Kritik an der Karlsruhe-App laut

Mit viel Vorschusslorbeeren ging die Karlsruhe-App am 16. Dezember an den Start. Bislang hält sich die Begeisterung bei Nutzern und Politik in Grenzen. Nun soll nachjustiert werden. Die Frage ist, wo.