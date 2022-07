Das Vor-Fest lockt bei freiem Eintritt in die Karlsruher „Klotze“

Die Vorfreude ist bei vielen groß: Am 21. Juli lockt „Das Fest“ wieder an den Hügel. In der Günther-Klotz-Anlage gibt es schon die Woche vorher Musik satt.

Im „Sonderzug nach Pankow“ beginnt in dieser Woche die Party am „Mount Klotz“: Acht Tage bevor am 21. Juli „Das Fest“ startet, kann bereits beim Vor-Fest gefeiert werden.

Zum Auftakt steht am Donnerstag, 14. Juli, ab 18 Uhr die Band Andrea Doria auf der Bühne – die ausschließlich Songs von Udo Lindenberg präsentiert. Es ist der Start in ein einwöchiges Programm, bei dem in erster Linie Künstler aus der Region zu erleben sind. Für Besucher gilt: Der Eintritt ist frei und die Atmosphäre familiärer als beim eigentlichen „Fest“ im Anschluss.

Am Eröffnungsabend steht nach Andrea Doria der seit den 1990ern in Karlsruhe lebende britische Singer-Songwriter Laurie Jones auf der Café-Bühne am See. Los geht es um 19.30 Uhr, um 21.30 Uhr übernimmt dann die Coverband Half The Age. Zwei bis drei Acts pro Abend, das ist die Regel beim Vor-Fest.

Deutlich umfangreicher ist das Programm am Sonntag, 17. Juli: Da geht es bereits um 11 Uhr los mit dem Pajazzo/Palatine Jazz Orchestra. Angekündigt wird ein Mix aus großen epischen Melodien und groovigen Club-Sounds. Um 13 Uhr folgt das Kindermusical „Freunde“, das die Musikkita Intakt präsentiert.

Bis in den Abend starten im Abstand von jeweils zwei Stunden weitere Konzerte von Adrian Habich, EVIA und Caramuru, den Abschluss bildet dann ab 21.15 Uhr die Brettener Coverband Sudden Inspiration. Sie spielt aktuelle Rock- und Pophits sowie Evergreens.

Vom Fest zum Vor-Fest

Die Hoepfner Summer Night am Samstag, 16. Juli, eröffnen um 19 Uhr die Irish-Folk-Rock-Band The Krusty Moors, bevor ab 21.15 Uhr mit der Dorfcombo eine bunte Truppe ihren Auftritt haben wird, die bereits 1986 bei „Das Fest“ auf der Bühne stand.

Am Tag zuvor steht am Freitag, 15. Juli, ab 18 Uhr der Offerta Music Award Gewinner von 2019, No Bacon, auf der Bühne. Sängerin und Pianistin Sonja und Gitarrist Peter versprechen handgemachte Livemusik ohne stilistische Scheuklappen. Ab 19.30 Uhr präsentieren Seven Rocks einen Cocktail aus 50 Jahren Rockgeschichte.

Das Finale bestreitet dann ab 21 Uhr Bluesmama Sandy Campos and Band featuring Sören Jordan in ihrem ganz eigenen Stil: Mit den größten Hits von Blondie, BB King, Iggy Pop und Jimi Hendrix geht es auf eine Zeitreise.

Im Zeichen von Soul, Blues und Jazz steht der Montag, 18. Juli, der mit den Early Roman Kings um 18 Uhr mit Bluesrock von drei Karlsruher Musikern startet. Auch weniger jazzvertraute Zuhörer möchte im Anschluss Konstantin Kölmels Jazz Quartett in seinen Bann ziehen, bevor der Abend ab 21.30 Uhr von Soulcafé, der 2008 gegründeten Local-Hero-Allstar-Formation um Niklas Braun, abgeschlossen wird.

Der Sender „SWR3“ bringt am Dienstag, 19. Juli, Groovin‘ Bastards und La Diri auf die Café-Bühne. Die Groovin’ Bastards servieren ab 18.30 Uhr eine Melange aus Songs, die sich in jeder Jukebox bestens machen würde. Bei La Diri ab 21 Uhr spiegeln sich unterschiedliche kulturelle Einflüsse der Bandmitglieder sowohl im Sound als auch im Repertoire wider.

Zum letzten Vor-Fest-Tag am Mittwoch, 20. Juli, kommen dann ab 18.30 Uhr Golden Brown auf die Bühne, gefolgt von Robert Besta and Band ab 19.30 Uhr. Das Finale spielt ab 21.30 Uhr Götzmanns Jazz Hop Rhythm mit Special Guests wie Perkussionist Mohammed Ali Kasri und Saxofonist Peter Lehel.

Geheimer Headliner in Karlsruhe

Am Donnerstag, 21. Juli, beginnt einen Tag früher als sonst üblich „Das Fest“. Bei dem sind bis Sonntag, 24. Juli, gut 70 Prozent des Programms bei freiem Eintritt zu erleben. Eine Karte brauchen Besucher für die Hauptbühne.

Auf der treten unter anderem Bilderbuch am Freitag, Jan Delay am Samstag und Passenger am Sonntag auf. Der Top-Act für Donnerstag ist bisher noch geheim und wird am zweiten Vor-Fest-Tag verkündet.