Vorerst kein zweites Hochhaus am Ettlinger Tor in Karlsruhe

Der Landkreis Karlsruhe benötigt für den Bau seines neuen Dienstgebäudes eine Grundstücksfläche von der Stadt Karlsruhe. In Gesprächen zum Erwerb dieses Grundstücks entstand die Idee, ob anstatt eines Kaufs nicht auch ein Flächentausch infrage käme. Denn die Stadt Karlsruhe zog in Betracht, auf dem Areal Büroflächen für die Stadtverwaltung zu bauen.

Die Fläche „T2“ (für Turm 2) liegt an der Südwestecke des Grundstücks. Sie war im Wettbewerbsverfahren als sogenannter Ideenteil für eine weitere – unabhängig vom Neubauvorhaben des Landkreises – Nutzung vorgesehen. Das Büro Wittfoht hatte in seinem Wettbewerbsentwurf für diese Fläche ein zweites Hochhaus neben dem neuen Landratsamt-Hochhaus vorgesehen.

Pläne der Stadt Karlsruhe sind noch nicht so weit

Angedacht war, das Projekt in zeitlicher Nähe – gegebenenfalls sogar parallel – zum Neubauprojekt des Landkreises zu planen und zu verwirklichen. Die Stadt Karlsruhe entschied sich nun aber von dem Vorhaben abzurücken, weil ihre Pläne noch nicht so weit fortgeschritten sind wie auf Ebene des Landkreises.

Der Landkreis plant zeitnah im südlichen Bereich „T2“ die Zufahrtsrampe zu seiner Tiefgarage herzustellen. Die Zufahrt und der Betrieb der Tiefgarage müssen für den Landkreis dauernd und jederzeit gewährleistet sein, heißt es in einer Sitzungsvorlage für den Karlsruher Gemeinderat im April.

Auf das Neubauvorhaben hat dieser Schritt keinen Einfluss. Martin Zawichowski, Pressesprecher

Rampe und Tiefgarage müssten bis spätestens zur Inbetriebnahme der Tiefgarage des Verwaltungsgebäudes fertig sein.

Stadt und Landkreis strebten deshalb an, dass der Landkreis die Zufahrtsrampe zur Tiefgarage des Verwaltungsgebäudes, das erste und zweite Untergeschoss sowie das Erdgeschoss des städtischen Verwaltungsgebäudes „T2“ gegen Kostenersatz durch die Stadt zu errichten.

Zwischen Planungsstand des Landkreises und der Stadt Karlsruhe liegen fünf Jahre

In vielen Gesprächen und Abstimmungsrunden zur Fachplanung habe sich jedoch gezeigt, so die Stadt, dass „dieses in den zurückliegenden Monaten gemeinsam anvisierte Konstrukt bautechnisch hochkomplex ist“. Ein wesentlicher Faktor sei der jeweilige Planungsstand. Der Landkreis habe mit seinen Planungen gegenüber der Stadt einen Vorlauf von rund fünf Jahren. Die zeitlich gestaffelte Herangehensweise sei zum jetzigen Zeitpunkt für beide Beteiligte „herausfordernd“.

Die Stadtverwaltung bräuchte für die Konzeption ihres eigenen Bauvorhabens „T2“ zwingend eine längere Planungsphase. „Der zeitliche Vorsprung des Landkreises kann derzeit seitens der Stadt nicht kompensiert werden“, schreibt die städtische Verwaltung.

Um alle relevanten Aspekte adäquat in die Planungen einfließen lassen zu können, sei für die Stadt eine fundierte Datenlage unabdingbar. Unter dem vorliegenden Zeitdruck könnten wesentliche Anforderungen wie Nutzungskonzeption, bauliche Ausgestaltung, technische Versorgung und Sicherheitstechnik nicht hinreichend gelöst werden.

Landkreis bietet der Stadt Karlsruhe rund 3.000 Quadratmeter Bürofläche an

Bei einem Erwerb von „T2“ zum jetzigen Zeitpunkt würden für die Stadt Restrisiken verbleiben, die „bis heute noch nicht hinreichend ausgeräumt werden können“, begründet die Stadt ihre Entscheidung.

Stadt und Landkreis haben daher entschieden, die Bauvorhaben von Stadt und Landkreis voneinander zu entkoppeln. Damit der Landkreis seinen Zeitplan einhalten und sein Bauvorhaben wie geplant voranbringen kann, erfolgt derzeit nur der Verkauf der städtischen Flächen an den Landkreis.

Unabhängig von der weiteren Prüfung einer Entwicklung von „T2“ hat der Landkreis der Stadt Karlsruhe rund 3.000 Quadratmeter Bürofläche angeboten.

Es wird folglich kein Grundstückstausch geben. Der Landkreis erwirbt die zusätzliche Fläche im Bereich „Ettlinger Tor“ von der Stadt Karlsruhe. Was mit der „Fläche T2“ geschieht, bleibt offen. Laut Landkreis kann es zu einem späteren Zeitpunkt an die Stadt oder an einen anderen Investor veräußert werden. „Auf das Neubauvorhaben hat dieser Schritt keinen Einfluss“, sagt Landkreis-Sprecher Martin Zawichowski.