Neuer Eisbär

Vorführen wilder Tiere war einmal: Karlsruher Zoo hat das Wohl der Tiere im Blick

Die Meinungen über Eisbären in Zoos gehen auseinander. Tierschützer wollen die Großtiere am liebsten nicht mehr in den Tierparks sehen. Andere wiederum wünschen sich Nachwuchs, auch, um die gefährdete Art zu erhalten.