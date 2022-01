Neue Staffel startet

Karlsruherin macht bei Vox-Back-Challenge „Aller erste Sahne“ mit

Wer backt am besten? Bei der Vox-Back-Challenge „Aller erste Sahne“ treten fünf Hobbybäcker gegeneinander an. Fünf Tage in Folge ist jeweils einer der Kandidaten an der Reihe, sein persönliches Meisterstück zu backen – mit dabei ist die Karlsruherin Dimitra Löffel.