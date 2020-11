Der hohe Briefwahl-Anteil wird meist vor allem in einer höheren Wahlbeteiligung sichtbar. Davon profitieren aber in der Regel alle Kandidatinnen und Kandidaten gleichermaßen. Bei der OB-Wahl in Konstanz machten über 90 Prozent der Wählerinnen und Wähler von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch – über alle Bevölkerungsgruppen hinweg. Wichtig ist, dass es den Menschen leicht gemacht wird, per Briefwahl zu wählen. Etwa indem ihnen der Stimmzettel bereits mit der Wahlbenachrichtigung zugeschickt wird, ohne dass sie ihn erst beantragen müssen.