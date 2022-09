Am Donnerstag wurde in der Europäischen Schule in Karlsruhe der Alarm ausgelöst. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung berichtet, wurde am Donnerstag gegen 11.45 Uhr ein Alarm in der Europäischen Schule in der Albert-Schweitzer-Straße in Karlsruhe abgesetzt. Die Polizei ist seither mit starken Kräften vor Ort.

Bislang habe die Polizei nichts Verdächtiges feststellen können, hieß es. Derzeit werde der Alarm dennoch ernst genommen. Auch Spezial- und Rettungskräfte sind vorsorglich im Einsatz.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand 13.45 Uhr]