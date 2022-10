Polizeibeamte sind in der Nacht auf Freitag wegen eines brennenden Kleidercontainers in der Karlsruher Waldstadt im Einsatz gewesen. Ein aufgebrochener Zigarettenautomat könnte damit zu tun haben.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, wurden die Polizisten kurz nach Mitternacht durch einen aufmerksamen Anwohner in die Schneidemühler Straße in der Karlsruher Waldstadt gerufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war der gemeldete Kleidercontainer durch bisher unbekannte Täter mit Reklamematerialien befüllt und angezündet worden.

Beim Eintreffen der Beamten vor Ort, habe der Container bereits in Flammen gestanden. Während die Polizisten auf die Feuerwehr warteten, fiel ihnen ein aufgebrochener Zigarettenautomat hinter dem Container auf, so die Polizei. Die Geldkassette wurde gestohlen. Ob auch Zigaretten fehlten, sei zunächst nicht erkennbar gewesen. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten schließt die Polizei derzeit nicht aus. Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Fällen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 96718-0 beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu melden.