Engagement und Ehrenamt gefragt

Die Emmaus-Gemeinde in der Karlsruher Waldstadt hat seit Monaten keinen Pfarrer

Seit Pfarrer Micha Willunat die Emmaus-Gemeinde in der Waldstadt in Richtung Graben-Neudorf verlassen hat, sind die Gemeindemitglieder auf sich allein gestellt. Mit Engagement halten die Ehrenamtlichen das Gemeindeleben am Laufen.