Diebe versuchen in Kindergarten einzudringen

Ihr Vorhaben scheiterte, doch sie hinterließen ihre Spuren: Diebe versuchten in einen Kindergarten einzubrechen und richteten einen Sachschaden im Wert von 1.000 Euro an. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag versucht in einen Kindergarten in der Königsberger Straße gewaltsam einzudringen. Dabei richteten sie einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an, so das Polizeipräsidium Karlsruhe.

Zwischen 17 Uhr und 07.30 Uhr versuchten die Eindringlinge zuerst ihr Glück über eine Seiteneingangstür. Als sie merkten, dass ihr Vorhaben scheitert, gingen sie kurzerhand an ein daneben befindliches Fenster und versuchten hier die Scheibe zu Bruch zu bringen. Auch hier hatten die Täter kein Glück und verschwanden ohne Beute.

Da sowohl die Täter als auch ihr Fluchtweg bislang unbekannt sind, ist das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt auf der Suche ist nach Zeugen. Diese werden gebeten sich mit dem Revier unter der Telefonnummer (07 21) 9 67 18 21 in Verbindung zu setzen.