Einbrecher durchwühlt Schlafzimmer in Karlsruhe – Bewohner sitzen im Nebenzimmer

Ein Einbrecher hat in Karlsruhe ein Schlafzimmer durchwühlt, während Bewohner im Wohnzimmer sitzen.

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Beuthener Straße in der Waldstadt.

Der Eindringling gelangte wohl über die Terrassentür in das Schlafzimmer der Wohnung während die Bewohner nebenan im Wohnzimmer saßen. Als einer der Bewohner das Schlafzimmer betrat fand er durchwühlte Schränke und Kommoden vor.

Der Einbrecher hatte sich bereits unerkannt entfernt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.