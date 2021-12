In den Gegenverkehr geraten

Eine Person nach Unfall zwischen Karlsruhe-Waldstadt und Eggenstein verletzt

Eine Person ist bei einem Unfall am Mittwoch zwischen Karlsruhe-Waldstadt und Eggenstein-Leopoldshafen verletzt worden. Ein Auto war in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und anschließend in einer Böschung gelandet.