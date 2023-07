In der Karlsruher Waldstadt brennen mehrere Autos komplett aus

In der Karlsruher Waldstadt haben in der Nacht auf Donnerstag mehrere Autos gebrannt. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus.

Eine Brandserie hat in der Nacht auf Donnerstag die Einsatzkräfte in Atem gehalten. In der Karlsruher Waldstadt sind mehrere Autos komplett ausgebrannt.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, brannten die Autos an verschiedenen Stellen. Betroffen waren abgestellte Fahrzeuge in der Elbinger- und der Kolberger Straße. Die alarmierten Einsatzkräfte löschten die Flammen.

Karlsruher Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und leitet Fahndung ein

Die Polizei schließt Brandstiftung nichts aus, verletzt wurde niemand. Noch während der Nacht leitete die Polizei eine Fahndung ein. Ob jemand gefasst wurde, konnte der Sprecher am Morgen noch nicht sagen.

Der Vorfall ist nicht der erste dieser Art in Karlsruhe. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Fahrzeugbränden. Im Februar brannten insgesamt vier Autos in Daxlanden, unter anderem auch in der Pappelallee. Einmal wurden die Einsatzkräfte zu einem brennenden Fahrzeug in die Südweststadt gerufen und im März brannte in Daxlanden erneut ein Auto.