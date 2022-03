Mann greift Gaststätte in Karlsruhe-Waldstadt an und bedroht Wirt

Nachdem der Wirt ihm Hausverbot erteilte hat ein Mann eine Gaststätte in Karlsruhe-Waldstadt angegriffen. Dabei warf er einen brennen Rauchkörper in den geschlossenen Raum. Die Polizei nahm ihn fest.

Ein 39-jähriger Mann hat am Donnerstagabend in Karlsruhe-Waldstadt eine Gaststätte angegriffen, den Wirt bedroht und anschließend sich gegen die Polizei gewehrt. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, Trunkenheit im Verkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahl, teilte die Polizei mit.

Nachdem der Wirt dem Mann ein Hausverbot erteilte, kam dieser gegen 20.20 Uhr wieder zu der Gaststätte in der Insterburger Straße zurück. Dort warf er einen angezündeten Rauchkörper in den geschlossenen Raum. Daraufhin konfrontierte ihn der Wirt. In dem Verlauf des Gesprächs drohte der 39-Jährige diesem sein Auto zu beschädigen und die Scheiben der Gaststätte einzuwerfen.

Nachdem der Mann die Flucht ergriff, alarmierte der Wirt die Polizei. Während diese vor Ort den Sachverhalt aufnahm kehrte der stark alkoholisierte 39-Jährige auf seinem Fahrrad zurück. Dort wollten die Beamten den Mann kontrollieren und festnehmen. Dabei wehrte er sich so sehr, dass einer der Beamten sich bei der Festnahme leicht am Knie verletzte.

Der 39-Jährige hatte zwei gestohlene Bankkarten, zwei Klappmesser und Einbruchswerkzeug bei sich. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher. Die Ermittlungen des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt dauern an.