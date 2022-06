Nach Flucht bei einer Verkehrskontrolle in Karlsruhe-Waldstadt diverse Straftaten aufgedeckt

Eine Verkehrskontrolle endet in einer Verfolgungsjagd. Zuerst mit dem Auto und dann zu Fuß versuchten der Fahrer und seine Beifahrerin zu flüchten.

Die Polizei wollte am Mittwoch gegen 15 Uhr an einer Kontrollstelle in der Glogauer Straße ein Fahrzeug anhalten. Der Fahrer fuhr einfach weiter. Die Polizei teilte mit, dass nach einer kurzen Verfolgung mit dem Auto der Fahrer und seine Beifahrerin wegrannten. Beide wurden eingeholt und festgenommen.

Auf der Dienststelle stellte sich heraus, dass die 27-jährige Frau mehrfach zur Festnahme ausgeschrieben war. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Beim 30-jährigen Fahrer des BMW wurden deutliche Anzeichen für Drogenkonsum wahrgenommen. Außerdem fanden die Polizisten im Auto noch Drogenutensilien. Später stellte sich heraus, dass er zudem noch ohne Führerschein unterwegs war. Der 30-Jährigen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Der BMW hatte nur ein hinteres Kennzeichen, dieses war zuvor in Hessen entwendet worden. Außerdem war vermutlich die TÜV-Plakette gefälscht. Hier dauern die Ermittlungen an.