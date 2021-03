Sturmtief „Luis“ zieht über Baden-Württemberg – Baum stürzt in Karlsruhe auf Oberleitung

In Baden-Württemberg bleibt das Wetter ungemütlich, denn das Sturmtief „Luis“ zieht über Deutschland. In Karlsruhe stürzte ein Baum auf eine Straßenbahn-Oberleitung. Auch an der B500 ist die Feuerwehr im Einsatz.

Der Baum fiel in der Nacht auf Samstag auf die Oberleitung in der Nähe der Europäischen Schule in der Karlsruher Waldstadt, wie die Feuerwehr bestätigte. Zwar haben die Einsatzkräfte das Holz bereits entfernt. Jedoch sind die Schäden an der Oberleitung so groß, dass die Reparatur noch andauert und es auf der Linie 4 zu Fahrtausfällen kommt. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet, teilte der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) mit.

Der Karlsruher Polizei waren am Samstagmorgen keine weiteren Sturmschäden bekannt.

An der B500 in Baden-Baden droht ein Baum auf die Straße zu kippen. Dort ist die Feuerwehr im Einsatz, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg mit. Auch in Bühlertal und an anderen Orten ist die Feuerwehr vor Ort, um zu verhindern, dass Bäume auf Straßen fallen.

Dem Polizeipräsidium Pforzheim waren am Samstagmorgen keine Sturmschäden bekannt.

Deutscher Wetterdienst erwartet wegen Sturmtief „Luis“ schwere Sturmböen

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten die Meteorologen im Laufe des Samstags Sturmböen, im Flachland sogar schwere Sturmböen.

Auf dem Feldberg treten Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis zu 140 Kilometern pro Stunde auf. Zudem rechnen die Wetterexperten mit Regen und Gewitter im Nordwesten Baden-Württembergs.