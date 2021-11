Bürgerinitiative eröffnet Tauschhütte in der Karlsruher Waldstadt

Die feste installierte „Tauschhütte“ ist für alle gedacht, die den Ressourcenverbrauch nachhaltig reduzieren und durch lokale Aktionen verringern möchten, so die Bürgerinitiative.

Der bunte Anstrich der kleinen Hütte trotzt dem grauen Novemberwetter, das sich zum Eröffnungstermin am Freitag über die Waldstadt erstreckt.

Auf dem Gelände des Kinder- und Jugendhauses Waldstadt in der Neisser Straße haben sich, trotz Witterung und Pandemie, einige Menschen versammelt, um ihr Projekt feierlich zu eröffnen.

Gut erhaltene Gegenstände sollen hier werkstags von 10 bis 18 Uhr neue Besitzer und Besitzerinnen finden. Auch die Spenden können während der Öffnungszeiten direkt in die Hütte gebracht werden, alternativ kann rund um die Uhr ein Aushang für größere Objekte in den montierten Briefkasten geworfen werden, denn viel Platz findet sich nicht in der kleinen Hütte.

„Wir sehen dieses Vorhaben als ein herausragendes Beispiel für ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement“, lässt der Bürgermeister für Ehrenamt und Bürgerbeteiligung, Albert Käuflein (CDU), in seiner Eröffnungsrede verlauten.

Nicht nur für bürgerschaftliche Initiative, sondern auch für ein besonderes Netzwerk steht die Hütte, denn ohne die Kooperation mit verschiedenen Institutionen und Vereinigungen würde es das Konzept der Tauschhütte nicht geben.

„Für unser Studium an der Karlshochschule müssen wir für das Modul Interductory Project ein Projekt begleiten. Es wurden uns einige Optionen vorgestellt und wir entschieden uns für die Tauschhütte. Der Bezug zum Quartier und der nachhaltige Charakter gefiel uns besonders“, berichten Kaja Mühling und Thea Kleinrath.

Auch ihre beiden Kommilitonen Alexander Ilin und Jonathan Rapp sind Teil des Projektteams: „Wir fanden es besonders spannend, ein sehr praxisnahes Projekt zu betreuen und etwas mit unseren Händen zu machen. Das war ein guter Ausgleich zum kognitiven Studium, dass auch jetzt noch viel Online stattfindet.“ Gleichzeitig sei es toll, die eigene Vision für eine nachhaltigere Zukunft in der Realität umsetzen.

Hütte ist mit Photovoltaik-Anlage ausgestattet

Nachhaltig ist das Projekt nicht nur durch das Erhalten von Gegenständen, die Hütte selbst ist mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet und somit klimaneutral. „Es ist auch nicht nur ein Ort, um Dinge zu tauschen, es soll auch ein generationenübergreifender Treffpunkt im Quartier werden“ hofft der Organisator der Tauschhütte Chen-Ko Sung.

Deshalb suchte sich die Bürgerinitiative auch bewusst lokale Partnerorganistationen wie die lokalen Glaubensgemeinschaften und die Ernst-Reuther-Schule. „

Wir sind gerne Teil dieses Gemeinschaftsprojekts, denn es bietet ein neues Betätigungsfeld für unsere Schüler, die im Fach „Leben“ soziales Engagement im Quartier erlernen.“ freut sich Silvia Koch, die Schüler der Schule ab der siebten Klasse in diesem Fach betreut und das Konzept erarbeitet hat. „Wir hoffen auf ein langjähriges Tauschen, nicht nur von Dingen, sondern auch von Erfahrungen.“