Unbekannte begehen vier Einbrüche in der Karlsruher Waldstadt

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte vier Einbrüche in der Karlsruher Waldstadt verübt. Die Polizei sucht nach Hinweisen und Zeugen.

In der Karlsruher Waldstadt hat es am vergangenen Wochenende vier Einbrüche gegeben. Dabei verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Eiscafé, einem Drogeriemarkt und zwei Wohnmobilen, teilte die Polizei mit.

Zwischen Freitag 18.30 Uhr und Samstag 07.30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über die Eingangstür gewaltsam Zutritt in ein Eiscafé in der Lötzener Straße. Anschließend ging er zielstrebig in einen Nebenraum und nahm dort das aufgefundene Bargeld im unteren dreistelligen Bereich an sich. Im Anschluss entfernt sich der Dieb auf gleichem Weg von der Örtlichkeit.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am frühen Samstagmorgen in einen Drogeriemarkt in der Neisser Straße. Hier trat der Eindringling gegen 03.50 Uhr mit massiver körperlicher Anstrengung die Eingangstür aus der Führungsschiene und gelangte so in den Verkaufsraum. Im Eingangsbereich durchwühlte er mehrere Kassen und machte sich im Anschluss aus dem Staub. Ob der Dieb auf seiner Suche fündig wurde, ist noch unklar.

1500 Euro Sachschaden an Wohnmobilen

In der Nacht zum Samstag kam es vermutlich zu zwei Aufbrüchen von Wohnmobilen in der Glogauer Straße. Hier gelangte der Täter in beiden Fällen gewaltsam über ein Fenster in den Wohnraum der Fahrzeuge. Während der Dieb in einem der Camper lediglich eine Soundbox im Wert von 30 Euro entwendete, öffnete er hingegen in einem weiteren geparkten Fahrzeug sämtlich Schränke und Schubladen und durchwühlte die Ablage im Führerhaus. Ob und was entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. An beiden Fahrzeugen richtete der Täter einen Sachschaden von rund 1500 Euro an.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer (07 21) 96 71 80 melden.