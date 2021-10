Unbekannter bedroht Männer in Karlsruhe mit Hammer und dem Tode

Ein Unbekannter hat am Mittwoch mehrere Männer in Karlsruhe mit einem Hammer bedroht. Mindestens einem Spaziergänger drohte er mit dem Tode.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe am Donnerstag mitteilte, war am Mittwoch ein 29-Jähriger mit seinem Hund kurz nach 17 Uhr auf einer Wiese hinter dem Waldstadtzentrum unterwegs gewesen. Dort sprach ihn ein Mann an.

Dieser hatte einen Hammer dabei und drohte dem 29-Jährigen, zunächst seinen Hund und anschließend ihn zu töten, falls er ihn weiterhin anschauen würde.

Anschließend ging der Unbekannte ins Waldstadtzentrum und danach in Richtung Waldorfschule. Kurz zuvor hatte er zwei Männer, die in der Königsberger Straße Baumfällarbeiten durchführten, laut Mitteilung ebenfalls mit dem Hammer bedroht.

Zeugen beschrieben den Unbekannten wie folgt:

etwa 35 Jahre alt

circa 1,85 Meter groß

schlank

trug eine dunkle Jacke, eine schwarze Mütze und graue Jeans

unter einem Auge klebte ein Pflaster