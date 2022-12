Auto brannte: Theodor-Heuss-Allee in der Karlsruher Waldstadt gesperrt

Weil die Feuerwehr ein brennendes Auto löscht, ist die Theodor-Heuss-Allee in der Karlsruher Waldstadt derzeit zwischen der Einmündung der L604 und der Schneidemühler Straße gesperrt.

Ein Auffahrunfall hat in der Waldstadt in Karlsruhe am Donnerstagvormittag offenbar ein Feuer ausgelöst. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Auto gegen 11.25 Uhr auf der Theodor-Heuss-Allee im Kreuzungsbereich der Insterburger Straße auf ein vorausfahrendes Auto auf.

Vermutlich wegen des Aufpralls kam eines der Autos von der Straße ab und fing Feuer. Die Theodor-Heuss-Allee ist deshalb derzeit entlang der Waldstadt zwischen der Einmündung der L604 und der Schneidemühler Straße gesperrt. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht, ist aber vor Ort noch im Einsatz.

Durch den Unfall wurden laut Polizei zwei Personen verletzt. Über die schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt.

Die Theodor-Heuss-Allee wird voraussichtlich gegen 13 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben sein.

Dieser Artikel wird aktualisiert.