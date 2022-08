Mitten im Dschungel

Was Karlsruher Filmemacher bei ihren Reisen zu den Naturvölkern erleben

Zweimal an den gleichen Ort reisen? Das kommt für das Karlsruher Filmautoren-Ehepaar Doris und Cord von Restorff nicht in Frage. Sie suchen nach Ethnien, die noch so gut wie unberührt von der Zivilisation leben und halten deren Leben in Filmen fest.