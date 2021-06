Wohnungseinbruch in der Karlsruher Waldstadt

Bei einem Einbruch in der Königsberger Straße sind am Donnerstagabend Dinge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet worden.

Unbekannte sind am Donnerstagabend in eine Wohnung in der Königsberger Straße im Karlsruher Stadtteil Waldstadt eingedrungen und haben Dinge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Die Einbrecher durchwühlten in der Zeit zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr etliche Schränke und Regale, nahmen Armbanduhren, Schmuck und Bargeld an sich und entkamen anschließend unerkannt.