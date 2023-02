Zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher in Untersuchungshaft

Zwei Männer sind am Freitag in eine Wohnung in Karlsruhe-Waldstadt eingebrochen. Ein Anwohner alarmierte die Polizei. Diese nahm die beiden Männer fest. Nun erließ ein Haftrichter Untersuchungshaft.

Ein 33-jähriger und 34-jähriger Mann sind am Freitagabend in eine Wohnung in Karlsruhe-Waldstadt eingebrochen. Nun befinden die beiden sich in Untersuchungshaft, teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe mit.

Ein 76-jähriger Bewohner alarmierte gegen 19 Uhr die Polizei. Es seien mehrere Personen in sein Haus in der Albert-Schweitzer-Straße eingebrochen.

Die Polizei konnte einen der Einbrecher noch in dem Haus festnehmen. Dem zweiten Mann gelang zunächst die Flucht. Die Polizei konnte diesen jedoch kurze Zeit später in einem angrenzenden Waldstück festnehmen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich einer der Männer mit einem gefälschten Ausweis auswies.

Daraufhin kamen die beiden Männer zunächst in den Zentralgewahrsam der Polizei. Nach ihrer Verhandlung vor dem Haftrichter am Samstag kamen die beiden in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen leitet die Kriminalpolizei Karlsruhe.