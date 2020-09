Wann bekommen Karlsruher Schulen ihre Laptops und Tablets?

Ein gutes Jahr nach Beschluss des Digitalpakts Schule sind von den insgesamt fünf Milliarden Euro Fördergeld des Bundes für digitalen Unterricht nur 15,7 Millionen ausbezahlt worden. Grund sei unter anderem die Corona-Pandemie, wegen der sich die Bearbeitung der Anträge verzögere, hieß es Ende August aus dem Bundesbildungsministerium.

Andererseits läuft der Laptop-Einkauf aus dem Corona-Sonderausstattungsprogramm in Karlsruhe auf Hochtouren. Die zusätzliche Finanzspritze aufgrund der Corona-Pandemie sieht für Karlsruhe 3,4 Millionen Euro vor. „Für Karlsruher Schulen wurden bisher circa 5.060 iPads und 1.370 Notebooks/Windows-Tablets bestellt”, teilt das für die Verteilung zuständige Schul- und Sportamt (SuS) der Stadt Karlsruhe auf BNN-Anfrage mit. Die Geräte für Fernunterricht und Hausaufgaben sollen an Schüler ausgeliehen werden, die kein eigenes Gerät besitzen. Zum Schuljahresbeginn Mitte September klappt das in Karlsruhe allerdings nicht.

Tablets aus Corona-Förderung sollen im Oktober kommen

Denn nach der Lieferung der Hardware an die Stadt müssen die Laptops und Tablets zunächst konfiguriert und die benötigte Software installiert werden. Diese Aufgabe übernehmen Mitarbeiter des Stadtmedienzentrums (SMZ) Karlsruhe innerhalb der „Technischen Supporteinheit Karlsruher Schulen” (TeSKA). Erst danach können die Geräte an die Schulen verteilt werden – das soll nach Auskunft des Schulamts bis Mitte beziehungsweise Ende Oktober passieren.

Karlsruhe lässt sich Zeit mit Förderanträgen

Beim Digitalpakt Schule sind auch in die Fächerstadt noch keine Gelder geflossen. Dabei war Karlsruhe in der Planung schon früh sehr weit: Über das im Schuljahr 2017/18 von Stadtverwaltung und Stadtmedienzentrum gestartete Digitalisierungskonzept „Medienmoderne Schule / IT-Schulstadt Karlsruhe” waren bereits im Dezember 2019 rund 15,3 Millionen Euro aus dem Digitalpakt verplant, also ein Großteil der insgesamt für Karlsruhe verfügbaren 15,7 Millionen Euro. Doch auch in der Fächerstadt sind entsprechende Anträge noch nicht gestellt beziehungsweise bearbeitet.

Das Schulamt hat auch in diesem Fall die Projektleitung inne und ist zudem für die Ausstattung mit Endgeräten zuständig. Auf Anfrage teilt man mit, dass bisher erst zwei Förderanträge mit einer Gesamtsumme von etwa 332.000 Euro gestellt worden sind. Sie seien derzeit bei der L-Bank in Bearbeitung.

Den Großteil der Kosten im Karlsruher Digitalisierungsprojekt werde das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft (HGW) zum Ausbau der Infrastruktur in den Schulgebäuden verbrauchen, erklärt Markus Karle, Projektleiter „Digitalisierung Karlsruher Schulen” im SuS. Die baulichen Maßnahmen seien von Schule zu Schule sehr unterschiedlich, weshalb man die genauen Kosten vorab nur „extrem schwer” abschätzen könne.

Wo in einer Schule etwa 7.000 Euro für die Ausstattung eines Raumes mit Netzwerkverbindungen, W-LAN und Präsentationsgeräten ausreichten, könne das in einem anderen, alten oder sogar denkmalgeschützten Gebäude schnell über 8.000 Euro ansteigen.

Bevor Hochbauamt und Schulamt gemeinsam die Förderanträge erarbeiten können, müssen zudem von den Schulen so genannte Medienentwicklungspläne in Zusammenarbeit mit dem Stadtmedienzentrum erstellt werden. „Die Stadtverwaltung ist darauf bedacht, möglichst alle förderfähigen Kosten zu einem Projekt (Schule) in einem Förderantrag darzustellen, um somit den Arbeitsaufwand und die notwendigen Personalressourcen nicht unnötig, durch doppelte oder mehrfache Antragsstellung für eine Schule, in die Höhe zu treiben”, teilt das Schulamt mit.

Deshalb und wegen der schwer abzuschätzenden Kosten habe man sich in Karlsruhe dazu entschieden, Fördergelder erst nach Abschluss der geplanten Projekte zu beantragen. „Wir haben auch aus anderen Städten die Rückmeldung bekommen, dass das so sinnvoller ist”, sagt Projektleiter Karle. Und man habe ja auch noch genügend Zeit: Bis zum 30. April 2022 können die Förderanträge für Mittel aus dem Digitalpakt gestellt werden, abgeschlossen müssen die Projekte dann bis zum 31. Dezember 2024 sein.

Digitalisierung an Karlsruher Schulen Der Digitalpakt Schule ist ein Finanzierungsinstrument, mit dem Bund und Länder seit dem 17. Mai 2019 die digitale Bildungsinfrastruktur an Schulen verbessern wollen. So sollen etwa Tablets und interaktive Tafeln sowie schnelles Internet an den Schulen ermöglicht werden. Finanziert aus dem Digitalinfrastrukturfonds, stellt der Bund rund fünf Milliarden Euro zur Verfügung, von den Ländern kommen insgesamt weitere 500 Millionen dazu. In Baden-Württemberg stehen dadurch 585 Millionen Euro für Investitionen an den Schulen zur Verfügung. Für die Karlsruher Schulen in städtischer Trägerschaft sind 15,7 Millionen Euro aus dem Digitalpakt vorgesehen. 15,3 Millionen hat die Stadt bereits im Rahmen ihres Digitalisierungskonzepts „Medienmoderne Schule / IT-Schulstadt Karlsruhe“ verplant. Durch das Corona-bedingte Sofortausstattungsprogramm des Bundes erhält die Stadt Karlsruhe zusätzlich 3,4 Millionen Euro für rund 6.500 Endgeräte, die zum Fernunterricht an Schüler verliehen werden können.