Warnstreiks im Nahverkehr und in Kliniken trifft Karlsruhe und Umgebung am Mittwoch

Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst wird am Mittwoch im Großraum Karlsruhe zu Beeinträchtigungen im Nahverkehr sowie in Kliniken führen.

Die Gewerkschaft Verdi erhöht in der aktuellen Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst den Druck und ruft zu weiteren Arbeitsniederlegungen auf. Betroffen davon ist auch der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV). In und um Karlsruhe soll es am Mittwoch ab dem Morgen Arbeitsniederlegungen bei den Bussen und Bahnen geben.

Deshalb wird sowohl bei den Straßen- wie auch den Stadtbahnen mit massiven Ausfällen gerechnet. Im Busverkehr könnten von Privatunternehmen bediente Linien aber vermutlich weiter bedient werden. Der KVV kündigte für den Nachmittag eine Mitteilung mit weiteren Details zu den erwarteten Auswirkungen an.

Auch in zahlreichen Kliniken im Großraum Karlsruhe soll es am Mittwoch zu Arbeitsniederlegungen kommen. Weitere Details dazu werden ebenfalls für den Nachmittag erwartet.