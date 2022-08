Feuer im Hardtwald

Warum das Risiko für Wald- und Wiesenbrände in Karlsruhe nicht so groß ist

Die Warnstufe für Waldbrände ist durch Hitze und Trockenheit hoch. Am frühen Mittwochmorgen unterstreicht das ein kleines Feuer im Hardtwald. Trotzdem sind größere Brände in Karlsruhe nicht ganz so wahrscheinlich.