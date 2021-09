Pandemie und Personalengpässe

Warum die Auto-Zulassung in Karlsruhe länger dauert

Wer sich ein neues Auto kauft, will auch möglichst rasch hinterm Steuer sitzen. So einfach ist das in Karlsruhe momentan aber nicht, da Termine für die Zulassung meist nicht zeitnah zu bekommen sind. Wer das Ganze digital erledigt, kommt aber schneller zum Zug.