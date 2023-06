Warum die US-Band Calexico so gern beim Zeltival Karlsruhe auftritt

Gerade noch hat Joey Burns den begeisterten Jubel von rund 1.300 Besuchern beim Zeltival Karlsruhe entgegen genommen. Nun sitzt der Sänger und Gitarrist der Band Calexico am Bühnenrand und plaudert ganz nahbar mit Fans. Einen davon bittet er um Stütze, um von der doch recht hohen Bühne herunterzukommen und sich mit einem Besucher im Rollstuhl unterhalten zu können.

Sänger Joey Burns zeigt sich sehr nahbar

Die Stimmung lässt vermuten, dass dieser nun schon achte Auftritt von Calexico beim Tollhaus-Sommerfestival noch lange nicht der letzte gewesen sein dürfte. Doch sollte Burns irgendwann tatsächlich einmal etwas anderes machen wollen als Musik, könnte er auch ein Buch schreiben. Einen Ratgeber für tourende Musiker: „How to make friends on the road“. ‘Denn auch nach gut drei Jahrzehnten im Haifischbecken Musikgeschäft ist der 54-Jährige aus Tucson, Arizona, stets auf authentische und unaufdringliche Weise von wertschätzender Höflichkeit.

Das allein freilich wäre noch kein Grund für großen Publikumsandrang. Doch so verlässlich wie Burns‘ Charme und Charisma ist auch der Sound dieser Band, die Burns 1996 gemeinsam mit dem famosen Schlagzeuger John Convertino gegründet hat.

Aktuelle Tour widmet sich einem 20 Jahre alten Album

Die Mixtur aus melancholischen Gitarrensongs mit lässig groovenden Rhythmen und feurigen Trompetensätzen ist von zeitlos frischer Zündkraft. Die aktuelle Tour unterstreicht dies: Einen Großteil des Programms bildet das vor 20 Jahren erschienene Durchbruch-Albums „Feast of Wire“. Das wird hier komplett aufgeführt, ohne dass der Eindruck einer nostalgischen Zeitreise entsteht.

Externer Inhalt von Youtube

Eigentlich hätte er sich ein solches Programm gar nicht vorstellen können, sagt Burns im BNN-Interview vor dem Auftritt. „Ich hätte nie gedacht, mal ein komplettes Album live zu spielen. Ich schaue immer nach vorne, nach neuen Möglichkeiten.“

Zudem sei „Feast of Wire“ eine Platte, deren Erfolg ihn überrascht habe: „Ich hatte nicht erwartet, dass viele Leute das Album mögen würden. Es hat sich aber gezeigt, dass unser Publikum vor allem auf die Platten anspricht, die eher divers sind.“ Genau das gefalle ihm an Veranstaltungen wie dem Zeltival: „Ihr habt hier Musik aus der ganzen Welt. Ich wünschte, ich könnte einige Acts sehen - gestern hat ja unser Labelkollege Curtis Harding hier gespielt.“ Stilistische Offenheit bei Festivals vermisse er in seiner Heimat.

Man könnte sich kein besseres Publikum wünschen. Joey Burns

Sänger der Band Calexico

Deutschland ist seit langem ein wichtiger Markt für Calexico. „Man könnte sich kein besseres Publikum wünschen“, sagt Burns. „Die Leute wissen, wie man eine gute Party schmeißt, aber sie hören auch richtig zu.“ Zu verdanken sei dies, vermutet er, viel kultureller Aufbauarbeit. „Ich habe das Gefühl, dass sich viel Bewusstsein für Umwelt, Politik und Gesellschaft entwickelt hat“, sagt der Musiker.

Das falle ihm auch bei der Umwidmung alter Gebäude zu Kulturorten auf. „Orte wie das Tollhaus hier sind sehr gute Beispiele für einen positiven Beitrag zur Gesellschaft“, sagt Burns. „Ich kann mich noch gut an meine Eindrücke von unserem ersten Besuch 2001 erinnern, an den kleinen Saal und den Baum im Foyer“, sagt er. „Was sich seither entwickelt hat, wirkt für mich sehr organisch.“

Lob für Foto-Ausstellung im Tollhaus-Foyer

Und richtig begeistert zeigt er sich vom Festivalambiente: „Ein großartiger Anblick sind die Fotos von den Konzerten des vergangenen Jahres im Foyer. Du gehst an die Bar und siehst diese wunderschönen Aufnahmen von Künstlern, die von innen heraus strahlen, weil sie ganz in ihrem Element sind.“

Ganz in ihrem Element sind Calexico dann auch auf der Bühne. Ob im Vorprogramm als Begleitband ihres Leadgitarristen Brian Lopez, ob mit unverwüstlichen Instrumentals wie „Minas de Cobre“ (vor dessen Trompetenpart selbst Ennio Morricone den Hut ziehen würde), mitreißend ausufernden Songs wie „Güero Canelo“, dem facettenreichen Repertoire von „Feast of Wire“ oder der faszinierenden Vielseitigkeit der Multi-Instrumentalisten Martin Wenk und Jacob Valenzuela an Trompete, Vibraphon, Keyboard, Akkordeon und Percussions.

So ernst die Texte von Burns mitunter auch sind, wenn er sich etwa mit dem Leben an der amerikanisch-mexikanischen Grenze befasst, so positiv strahlt die Grundstimmung der Musik. Passend dazu ist der Bühnenhintergrund gestaltet mit 18 großen runden Scheiben, die wie archaische Artefakte wirken. Oder wie ein Signal, dass man sich hier nicht mit grüblerisch-introspektiver Musik auf die „dark side of the moon“ flüchtet: Calexico zelebrieren beim Zeltival die helle Seite des Mondes.