Warum eine Kübelspritze in einer Karlsruher Kirche steht

Das hätte dem Heiligen Florian als Schutzpatron der Feuerwehrangehörigen gefallen: Ein Floriansgottesdienst des Karlsruher Stadtfeuerwehrverbandes in der katholischen Kirche von St. Joseph in Grünwinkel. Dazu im Altarraum Feuerwehrgerätschaften, Schutzanzüge und ein aus Leitern zu einem Kreuz verbundenen Symbol für den Tag.

Es war ein ungewöhnliches Bild, das Sonntagfrüh den Kirchenraum von St. Joseph erfüllte: Rings um den Altar aufgestellte große und kleine Fahnen, dazu auf den Treppenstufen Ausrüstungsgegenstände, die die Frauen und Männer der Feuerwehren bei ihren Einsätzen benötigen: Eine Kübelspritze als Kleinlöschgerät mit einem Zehn-Liter-Wasserbehälter, ein aufgerollter Schlauch von 20 Metern Länge, Schutzanzüge für Erwachsene und Jugendliche, ein Axtbeil, Atemschutzgerät mit Atemschutzmaske sowie letztlich zwei Rettungsleitern, die mit Seilen verbunden symbolhaft als Kreuz für den Gottesdienstes stand.

Das Kreuz aus Leitern war Wunsch der Feuerwehr in Karlsruhe-Grünwinkel

„Das wollten die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Grünwinkel unbedingt so im Altarraum haben“, sagte Klaus Bock, Diakon der katholischen Kirchengemeinde Karlsruhe-Südwest. Im ökumenischen Gottesdienst erinnerte Pfarrerin Heike Wennemuth von der Evangelischen Hoffnungsgemeinde in ihrer Predigt an den Apostel Paulus, der vor fast 2.000 Jahren an die Menschen in Korinth schrieb.

Im Kern hätte er die Vielfalt geachtet und gelobt, aber zugleich auch „zur Einheit“ gemahnt: „Ihr seid verschieden, ihr tut Verschiedenes, aber denkt daran: Das alles wirkt der eine Geist“, sagte Pfarrerin Wennemuth. Und weiter: Menschen würden ihre Gaben entdecken und das tun, was sie gut können. Besonders gelte das für die Feuerwehr, nämlich: Retten-bergen-löschen-schützen.

Seit 1995 finden die Floriansgottesdienste in verschiedenen Stadtteilen statt, sagte Ulrich Volz, Vorsitzender des Stadtfeuerwehr-verbandes. Die Verbindung mit dem Schutzpatron und den Feuerwehrangehörigen sei naheliegend. Denn „der Heilige symbolisiere seine selbstlose Hilfe“ wie die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrangehörigen in Notlagen.

Karlsruher Wehren gedenken der Verstorbenen weltweit

Zudem werde in diesem Gottesdienst auch „an die Kameraden und Kameradinnen hierzulande und weltweit gedacht“, die bei ihren Einsätzen gestorben seien. Der Stadtfeuerwehrverband hat derzeit 1.860 Mitglieder, davon 333 Jugendliche.

Der traditionelle Gottesdienst wurde in diesem Jahr von der Abteilung Freiwillige Feuerwehr Grünwinkel ausgerichtet, die zugleich auf ihr 150-jähriges Bestehen zurückblicken kann. Sie ist eine von 16 Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Karlsruhe.

Abteilungskommandant Tim Biedermann: „Unsere Abteilung besteht aus einer Jugend-, Einsatz- und Altersabteilung mit einem Löschgruppenfahrzeug, einem Fahrzeug für den Katastrophenschutz und dem Mannschaftstransportwagen.“

Zudem verweist Biedermann auf die Feier des Grünwinkler Jubiläums, die am Samstag, 7. September, im Feuerwehrhaus in der Zeppelinstraße 56 stattfinden wird.