Popmusik im Gottesdienst? Wie das möglich ist, erklärt Pascal Würfel, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Neureut-Nord, der mit zwei Jugendchören einen Sonntagsgottesdienst in der evangelischen Nordkirche in Neureut anbietet.

Wie bringt man moderne Musik, Pop oder Rock, mit Gotteslob in Einklang?

Würfel Schon zu Zeiten der Bibel haben die Menschen versucht, mit ihren Instrumenten zu Gottes Ehre Musik zu machen. Was früher die Harfe war, kann heute die E-Gitarre sein. Posaunen sind heute wie früher gebräuchliche Orchester-Instrumente. Wie sich die Sprache im Laufe der Jahrhunderte verändert hat, können heute auch moderne Texte und ihre Vertonung Gott loben. Deshalb feiern wir Gottesdienst immer so, dass die Lebenswelt der Menschen darin eine Rolle spielt. Gerade Pop- und Rocksongs bilden in ihren Texten das ganze Leben ab. Sie können somit wunderbar in Bezug zu Gott gesetzt werden, der immer den Menschen mit seiner Geschichte im Blick hat. Ich mag in Kirchen gerne ruhige Klänge, aber ich freue mich auch, wenn es mal poppiger und lauter zugeht.

Moderne Musik soll junge Menschen in die Kirche locken

Sie haben Musik der schwedischen Gruppe ABBA ausgewählt. Wie ist es dazu gekommen?

Würfel Der erste Kontakt zu „VocalUp“ entstand durch die Anfrage des Chors, ob die Sängerinnen und Sänger in unserem Gemeindehaus proben dürfen. Nach einem Konzert in unserer Kirche im vergangenen Jahr war ich sehr erfreut zu hören, dass Chorleiterin Sarah Kuppinger ABBA-Songs für ein neues Projekt ausgewählt hat. Das fand ich spannend, und ich habe sie eingeladen, mit ihren Chören einen Gottesdienst in unserer Kirche zu gestalten. Sie hat gleich zugesagt. „Abba“ bezeichnet im Aramäischen den „Vater“ und ist damit ein wesentliches Merkmal unseres Glaubens. Und viele einfache Songs der Gruppe handeln von alltäglichen, menschlichen Themen. Und sie machen einfach Freude. Mitsingen und Mittanzen sind beim Gottesdienst ausdrücklich erlaubt.

Könnte Popmusik im Gottesdienst ein Format sein, mit dem man junge und jung gebliebene Menschen, Jugendliche wie auch Erwachsene, häufiger ansprechen kann?

Würfel Kirche darf nicht nur auf die Menschen warten. Wir wollen dorthin, wo die Menschen sind. Deshalb feiern wir Gottesdienste an unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Formen zu ungewöhnlichen Zeiten, also nicht nur am Sonntagmorgen um 10 Uhr in der Kirche. Das kann auf dem Spielplatz sein oder in einer Kneipe, auf der Kerwe oder an Fastnacht. Um Jugendliche gezielt anzusprechen, müssen wir uns als Kirche auf den Kanälen bewegen, auf denen diese Generation unterwegs ist. Das heißt, die Kirche braucht und nutzt Social Media als Kommunikationsweg. Was wir jetzt mit ABBA probieren, könnte durchaus auch mal mit Heavy Metal oder Hip-Hop fortgesetzt werden. Bandanfragen nehme ich gerne entgegen.