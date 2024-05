Viel Bewährtes, und auch Neues, lautet das Motto beim diesjährigen Burgfest der Privatbrauerei Hoepfner in Karlsruhe. Was bedeutet das?

Vier Tage lang stehen die Pforten der Privatbrauerei Hoepfner über Pfingsten weit offen. Das traditionelle Burgfest geht vom Donnerstag, 16., bis Sonntag, 19. Mai, über die Bühne. Die Besucher können sich auf den bewährten Mix aus Brauereiführungen, Live-Musik sowie Essen und Trinken freuen.

Für das Organisationsteam um Marketing-Chef Dietmar Krämer ist das Fest schon Routine. Für den neuen Hoepfner-Geschäftsführer Dirk Steinebach von der Paulaner-Gruppe ist das Burgfest und der Fassanstich am Fest-Freitag um 17 Uhr eine Premiere. „Diese Brauerei ist einfach anders. Und besonders“, sagt Steinebach bei der Präsentation des Programms.

Azubis brauen Bier für Fassanstich in Karlsruhe

Neu ist in diesem Jahr auch der Inhalt des Fasses beim offiziellen Anstich. Das Bier trägt den Namen „Helles Köpfchen“ und wurde von den Auszubildenden der Privatbrauerei für einen Wettbewerb konzipiert.

„Unser Ziel ist, das Bewährte zu erhalten und trotzdem auch immer wieder etwas Neues auszutesten“, sagt Krämer.

Dieser Leitspruch spiegelt sich auch beim Blick auf das Musikprogramm auf den drei Bühnen wider. Burgfest-Dauerbrenner wie „Me and the heat“ am Sonntag ab 20 Uhr im Burghof oder Olli Roth am Samstag ab 19.30 Uhr am Schalander sind ebenso mit an Bord wie die Sängerin und Songschreiberin Selina Cifric am Samstag um 16.30 Uhr am Schalander.

Auf der Suche nach dem nächsten Max Giesinger

„Max Giesinger hat schließlich auch mal alleine mit einer Gitarre angefangen“, sagt Krämer. „Und vielleicht gibt es in einigen Jahren den Moment, dass man sagt: Dieser Star war schon einmal beim Burgfest dabei.“

Den Auftakt macht zum zweiten Mal am Donnerstag ab 18.30 Uhr die 90er Party mit DJ Julian Linder. Freitag beginnt das Burgfest um 18 Uhr, Samstag um 15.30 Uhr und Sonntag um 11 Uhr.

Am Pfingstmontag gibt es dafür wie bereits im vergangenen Jahr keinen Festbetrieb mehr. „Es hat sich einfach gezeigt, dass wir diesen Tag zum Aufräumen brauchen“, so Krämer.

Das Wichtigste am Burgfest sei allerdings, dass die Leute in der Region den Brauern über die Schultern schauen dürften. Dafür gibt es in diesem Jahr Samstag zwischen 16 und 19 Uhr sowie Sonntag zwischen 11.30 und 18 Uhr Brauereiführungen und ein Bier-Tasting. Außerdem stellt sich an diesen beiden Festtagen noch Biersommelière Irina Hansmann den Fragen der Besucher.