Was Besucher beim Karlsruher „Fest“ wissen müssen

Es ist so weit: Mit dem Auftritt der ukrainischen Rapperin Alyona Alyona auf der Hauptbühne startet am Donnerstag, 20. Juli, um 17 Uhr „Das Fest“.

Bis einschließlich Sonntag, 23. Juli, wird in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage gefeiert. Topacts auf der Hauptbühne sind Rea Garvey, Casper, Alligatoah und Alvaro Soler.

Tina Givoni hat die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Am Donnerstag und Freitag öffnen sich die Tore jeweils um 16.30 Uhr, am Samstag geht es um 12 Uhr los, am Sonntag bereits um 9 Uhr. Am ersten und letzten Tag ist um Mitternacht Schluss, am Freitag und Samstag wird das Gelände um 2 Uhr geschlossen. Am Donnerstag läuft nicht auf allen Bühnen Programm: Die India Summer Days auf dem Aktivspielplatz und die Kulturbühne starten erst am Freitag.