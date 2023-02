Diese Frage könne man nicht beantworten, teilt die Stadt am Montag mit. „Die Beschäftigten entscheiden an jedem Streiktag neu“, heißt es aus dem Rathaus. Daher könne man nicht genau abschätzen, wie viele Mitarbeitende sich beteiligen. Insgesamt werden in den 22 städtischen Kitas rund 1.400 Kinder betreut. „Einzelne Einrichtungen (...) sowie ein Teil der Betreuenden in den Ganztagsgrundschulen“ hätten eine Streikteilnahme signalisiert, so ein Sprecher der Stadt.