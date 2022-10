Was die Besucher auf der Jubiläums-Offerta in Karlsruhe erwartet

Messe-Projektleiterin Julia Henninger hat zur offerta-Pressekonferenz extra einen festlichen Plisseerock angezogen, kleine Törtchen gebacken und mit Kerzen verziert – schließlich feiert die Verbraucherausstellung ihren 50. Geburtstag. Ab dem 29. Oktober wird es an neun Messe-Tagen besonders festlich: Erstmals ziehen die „Karlsruher Hochzeits- und Festtage“ mit 20 Ausstellern auf einer 400 Quadratmeter großen Sonderfläche der offerta ein. Dort gibt’s dann jeden Nachmittag eine Hochzeitsmodenschau.

Früher waren die „Karlsruher Hochzeits- und Festtage“ die Nummer eins in Baden. Doch die fanden Anfang 2020 zum vorerst letzten Mal statt. Corona hat auch Brautmoden-Anbietern, wie dem Textileinzelhandel überhaupt, die Geschäfte vermasselt. Nun also das kleine Comeback auf der offerta, auch um den Markt zu testen. Hochzeitstage-Projektleiterin Henninger sagt, für September kommenden Jahres sei dann wieder eine eigenständige Messe für Hochzeitspaare geplant.

Zahl der Aussteller nimmt nach Corona-Tiefpunkt wieder zu

Auch die offerta berappelt sich: Im vergangenen Jahr durfte sie – unter strengen Corona-Auflagen – wieder stattfinden, damals mit nur 450 Ausstellern und 60.000 Besucherinnen und Besuchern. Zu offerta-Hoch-Zeiten sprach der Veranstalter von über 800 Ausstellern und 140.000 Besuchern.

Messe-Info offerta – Verbrauchermesse in der Messe Karlsruhe vom 29. Oktober bis 6. November

Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr

Aussteller: 550 (2021: 450)

Ausstellungsfläche (brutto): 68.000 (2021: 70.000) Quadratmeter

Eintrittspreise: Samstag, Sonntag, Feiertag: 11,50 Euro, ermäßigt 10 Euro, Kinder bis elf Jahren kostenfrei, Schüler 6 Euro, Happy Hour-Ticket ab 15 Uhr für 8 Euro, Parkticket 6 Euro. An den anderen Tagen Tagesticket 10 Euro, ermäßigt 8,50 Euro.

ÖPNV: Shuttle-Bis zwischen Hauptbahnhof Karlsruhe (Vorplatz) und Messe.

www.offerta.de

Messe-Chefin Britta Wirtz zeigt sich aber von der Aufholjagd beeindruckt: Die Ausstellerzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent gestiegen. Wenn in diesem Maße die Besucherzahl Schritt halten würde, wäre sie zufrieden. Das wären dann 73.000. Noch eine letzte Zahl: Im offerta-Startjahr 1972 kamen 50.000 Besucher, damals noch in die Hallen am Karlsruher Festplatz.

Damals sah nicht nur die Verbraucherausstellung anders aus, sondern auch Stadt und Region. Mode, Autos, Technik – es war eine andere Welt. Daran wollen die offerta-Macher um Melanie Seger die Besucher auf großen LED-Tafeln mit historischen Aufnahmen erinnern.

Und in der Auto-Welt der offerta stehen neben 120 nagelneuen Fahrzeugen auch vier Exemplare, die 1972 zugelassen wurden, darunter ein Rolls-Royce. Von daher ist die kommende offerta auch eine „Erinnerst-Du-Dich-noch“-Schau. Geplaudert werden kann darüber unter anderem bei einem Geburtstagskaffee an verschiedenen offerta-Kaffeetafeln in den Messehallen.

Apropos 72-er: Wer mit dem Personalausweis nachweist, dass er im offerta-Startjahr geboren wurde, bekommt vor Ort ein Gratis-Tagesticket. Die Gäste können, wie im Vorjahr, auf fünf Meter extrabreiten Gängen an den Ständen vorbeischlendern. Dichtes Gedränge soll so vermieden werden.

„Das perfekte Dinner“-Gewinner Kevin Liebl kocht

Wirtz betont, für den offerta-Erfolg seien Tradition und Innovation entscheidend. So gebe es wieder die „Genussmeile“, die 2021 eine erfolgreiche Premiere gefeiert habe. Der Biergarten auf dem Rasen zwischen den vier Messehallen, der Fahrrad-Testparcours und Hüpfburgen für die Kinder wird es ebenfalls wieder geben. Neu ist das Format „neun Tage – neun Köche“. Mit dabei ist unter anderem Kevin Liebl, Gewinner der Vox-Show „Das perfekte Dinner“.

Auf besonders großes Interesse dürfte stoßen, wenn der Karlsruher Zoo hinter seine Kulissen blicken lässt und Zoodirektor Matthias Reinschmidt auf der offerta einen Vortrag hält. Top-aktuell ist die ADAC-Vortragsreihe zum Thema Mobilität oder das Forum Bauen mit Beratung durch den Bundesverband Altbauerneuerung. Die Leute wollen in Zeiten hoher (Energie-)Preise schließlich Kosten sparen.

offerta verspricht Nostalgie und Lokalpatriotismus auf pfiffige Art

50 Jahre offerta – dass Nostalgie und Lokalpatriotismus auch modern-pfiffig daherkommen können, wollen die Jungunternehmer Stefan Braun und Michael Odermatt mit ihrer „Badisch Kischd“ zeigen. BNN-Leserinnen und -Leser kennen sie auch aus dem BNN-Shop. Spezialitäten aus Baden haben die offerta-Aussteller in ihre „Kischd“ gepackt und erhoffen sich von Besuchern weitere Anregungen für künftige Geschenkboxen.

Apropos BNN: Mit den Badischen Neuesten Nachrichten wird am Sonntag, 6. November, in der Aktionshalle der „Hoepfner Tag der Blasmusik“ veranstaltet.