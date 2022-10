Festwirt Michael Ludwig sagt: „Wir haben die Preise vom Frühjahr gehalten.“ Die Maß Bier koste neun Euro. Doch auch er spart – am Service: „Es ist jetzt Selbstbedienung.“

An allen Ständen gelten zum Familientag am Donnerstag, 3. November, reduzierte Preise. Es gibt weitere Sonderprogrammpunkte: Am ersten Messtag ist am Freitag um 17 Uhr Fassanstich. Am Mittwoch, 2. November, findet ab 14 Uhr der Bunte Nachmittag für Senioren statt. Kinderschminken gibt es an beiden Sonntagen und am Feiertag 1. November von 13 bis 17 Uhr im Festzelt. Dort können Kinder die gesamte Mess´ über im Sandkasten buddeln und baggern. Zum Abschluss steigt am Montag, 7. November, um 20 Uhr das traditionelle Musikfeuerwerk.