Was es mit den mysteriösen rot-weißen Plakaten in Karlsruhe auf sich hat

Seit etwas mehr als zwei Wochen sorgen rote Plakate mit weißen Zeichen darauf in Karlsruhe und der Umgebung für viele Fragezeichen. Wer steckt dahinter?

÷ < / + > \ + > : Fast sieht es aus wie eine Fehlermeldung, was da Anfang April an zahlreichen Litfaßsäulen im Karlsruher Stadtgebiet aufgetaucht ist. Und nicht nur dort: Auch im Umland und sogar in Rheinland-Pfalz rätseln die Menschen seit etwas mehr als zwei Wochen über mysteriöse Plakate voller verwirrender Zeichen, die überall am Straßenrand zu sehen sind.

Ist das Kunst oder Werbung... oder kann das weg?

An der Kreuzung der Mathy- zur Karlstraße wundert sich eine Frau, die gerade mit ihrem Fahrrad neben einem der Plakate an der roten Ampel zum Halten gekommen ist. „Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat“, sagt sie. „Aber ich habe diese Plakate schon mehrmals bemerkt.“

Lesbarer Text ist auf den meisten Exemplaren nicht zu erkennen. Handelt es sich um eine verschlüsselte Botschaft von Kriminellen? Um eine Insider-Nachricht von Querdenkern? Oder ist es schlichtweg Kunst?

„Ist keine Werbung, weil es ja kein Text ist“, glaubt jedenfalls ein Nutzer einer Karlsruher Telegram-Gruppe. Doch damit liegt er falsch. Wer am Dienstagnachmittag beispielsweise am Stephanplatz die Augen offen hält, kann bereits sehen, wer dahinter steckt. Hier findet sich nämlich gleich zwei besonders große, digitale Exemplare. Beide tragen zusätzlich den Schriftzug „Mehr als Hochschule“ und das Signet der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft.

Viele Menschen haben sich nach der Quelle der rot-weißen Plakate erkundigt

Also nachgefragt in der dortigen Geschäftsstelle für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. „Das ist nicht der erste Anruf dieser Art“, sagt deren Leiter Holger Gust. „Wir waren sehr erfreut, dass sich die Leute so intensiv mit einer Werbung auseinander gesetzt haben, bei der die Botschaft nicht ganz klar ersichtlich ist.“

Bei der Plakataktion geht es laut Gust um das neue Corporate Design und die neue Corporate Identity der Hochschule. „Wir haben uns in einem mehr als zweijährigen Prozess mit allen Hochschulangehörigen und den Gruppen auf dem Campus Gedanken gemacht, wofür die Hochschule steht, wofür sie in Zukunft stehen soll und wie wir sie uns in Zukunft vorstellen.“

Die Plakate sollten aufmerksam und neugierig machen. Am Mittwoch, 21. April, werde man dann in einem offiziellen Termin das neue Design sowie die neue Webseite vorstellen. An den gleichen Stellen, wo bislang die mysteriösen Plakate hängen, wolle man das Rätsel dann mit dem neuen Hochschul-Logo auflösen.

Und wofür stehen nun die verwirrenden Schriftzeichen? Das will die Hochschule am Mittwoch erklären.