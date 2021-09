Was hat es mit den Elsass-Graffiti in Karlsruhe auf sich?

In Karlsruhe und Marseille, in New York City oder Berlin – rätselhafte Elsass-Graffiti begegnen einem auf Schritt und Tritt. Aber was wollen die Sprayer damit sagen?

Manchmal ist der rätselhafte Schriftzug nicht zu übersehen, dann wieder versteckt er sich auf dem Sockel eines Sicherungskastens oder zwischen anderen Graffiti auf einer Häuserwand. Sechs große Lettern buchstabieren das Wort „ELSASS“.

Der Name der historisch bedeutenden Region im deutsch-französischen Grenzgebiet taucht an den unterschiedlichsten Orten auf. In Karlsruhe und Umgebung, aber auch in anderen Städten wie Marseille oder Berlin, sogar in New York City hat eine Touristin aus Baden ihn schon entdeckt.

Was hat es mit dem Schriftzug, in der Sprayer-Szene auch „Tag“ genannt, auf sich?