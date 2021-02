Ihre Stimme abgeben dürfen Deutsche, die am Wahltag – also dem 14. März – das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre Hauptwohnung haben. In Karlsruhe trifft dies auf mehr als 206.000 Menschen zu, das sind 1.000 mehr als bei der Landtagswahl 2016. Jeder darf ein Kreuz machen.