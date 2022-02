Grünen-Antrag im Planungsausschuss

Was passiert mit den Bäumen in der Karlsruher Reinhold-Frank-Straße?

Mehr Platz für Fußgänger und Radler wünscht sich die Grünen-Gemeinderatsfraktion in der viel befahrenen Reinhold-Frank-Straße in Karlsruhe. Dafür könnte es auch den Bäumen an den Kragen gehen.