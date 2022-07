Bis zu 38 Grad sind am Dienstag für Karlsruhe angesagt, der Deutsche Wetterdienst hat eine Hitzewarnung ausgesprochen. Was nur tun gegen die hohen Temperaturen? Die BNN haben Karlsruherinnen und Karlsruher nach Tipps gefragt, die in heißen Ländern aufgewachsen sind.

Was Hitze bedeutet, weiß Amnat Wontvila. Temperaturen um die 40 Grad sind in seiner Heimat normal. Die war vor dem Jahr 2005 der Nordosten Thailands. Die Menschen dort haben ein einfaches Rezept gegen heißes Wetter: Wasser.

Zum Trinken natürlich, aber vor allem auch zum Nassspritzen. Sie gehen auf die Straßen, erzählt der 53-Jährige, und schütten sich gegenseitig Wasser über – wie beim thailändischen Neujahrsfest, bei dem diese Tradition besonders eifrig gelebt wird.

Koch aus Karlsruher Bürgerstraße empfiehlt kurze Hosen

„Gut ist auch, einfach nur Shorts zu tragen“, empfiehlt Wontvila, der als Koch in seinem Imbiss in der Bürgerstraße vor einem sehr heißen Herd steht – in langen Hosen und im Poloshirt. Gerne gingen die Menschen in Thailand in ihrer Mittagspause zum Fluss, um sich dort abzukühlen. „So wie die Menschen hier ins Schwimmbad gehen.“

In Afrika schwitze ich nicht. Hier in Karlsruhe schon. Henriette Fosah, Karlsruherin

Heiß? „In Afrika ist es heiß wie Feuer“, sagen Rita Osayande und Henriette Fosah unisono. 45 bis 50 Grad seien normal, die können man allerdings wegen der trockenen Luft und des beständigen Lüftchens gut aushalten. „In Afrika schwitze ich nicht“, sagt Fosah, „hier in Karlsruhe schon.“

Am Montagmorgen sei sie wegen der Wärme schon um 5 Uhr wach gewesen. Henriette Fosah stammt aus Kamerun, ihre Freundin Rita, die in der Kreuzstraße einen Afrika-Shop betreibt, aus Nigeria.

Bei der Kleiderwahl sind sich die beiden einig: Luftige afrikanische Kleider aus Baumwolle sollten Frauen tragen, die kühlten die Haut, sagen sie. Und drei Liter stilles Wasser pro Tag, empfehlen sie. Heiße Getränke trinke man in Afrika eher nicht.

Temperaturen über 40 Grad ist Nuno Gabriel von seinem Heimatland Portugal im Sommer gewohnt. „Aber wenn man diese Woche auf dem Marktplatz in Karlsruhe steht, ist es mit Sicherheit genauso heiß wie in portugiesischen Städten“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Abkühlung verschafft sich der Geschäftsführer eines Spezialitäten-Handels vor allem mit Wasser. Viel Trinken ist ebenso eine von Gabriels Strategien beim Kampf gegen die Sommerhitze wie der regelmäßige Sprung ins kühle Nass. „In Portugal ist das natürlich ein besonderes Erlebnis, da springen die Leute ins Meer“, berichtet er.

Freibäder und Schatten als Abkühlung

Ein Sandstrand sei zwar in Karlsruhe nicht in Sichtweite, dafür gebe es hier viel mehr öffentliche Freibäder als in portugiesischen Städten. Zusätzliche Abkühlung verschafft sich Gabriel auch mit einer Mittagspause im Schatten. Eine längere Siesta ist in Portugal dagegen eher unüblich, sagt er. „Das machen nur die Spanier.“

„Brasilianer sind eh immer heiß“, sagt der Musiker Caramuru selbstbewusst. Zuletzt stand der Künstler auf dem Vorfest auf der Bühne. „Das war alles andere als erfrischend“, sagt er und lacht, aber beim Auftritt war er abgelenkt.

Auf die heißen Tage in Karlsruhe hat er sich gut vorbereitet und das, obwohl er aus seiner Heimat Brasilien Schlimmeres gewöhnt ist. „Dort gibt es nur zwei Jahreszeiten Sommer und Sommer mit Regen“, sagt er.

Dafür sei es dort viel windiger als in der Stadt. In Karlsruhe geht er deswegen regelmäßig an die Alb, um sich die Füße zu kühlen. Allerdings verlässt er erst nach 16 Uhr das Haus, um der Hitze etwas aus dem Weg zu gehen. Er empfiehlt außerdem nicht nur genug Wasser im Kühlschrank zu haben, sondern auch Obst. Melone beispielsweise enthalte viel Wasser und kühlt so den Körper ab.

Im Libanon wird die Wohnung abgedunkelt

Hitze von 40 Grad Celsius und eine Infrastruktur, die immer mal wieder versagen kann – das ist die Lage im Libanon, aus dem die Islamwissenschaftlerin Nesrin Abdullah berichtet.

Eigentlich gibt es dort in jedem Haus eine Klimaanlage. Doch erstens neige das Stromnetz in Beirut und andernorts zum Zusammenbruch. Und zweitens sei das Thema Air Conditioning aus Klimaschutz- und Energiespar-Gründen gerade nicht der Weisheit letzter Schluss. Libanesen verdunkeln deshalb die Wohnung so gut es eben geht. Und sie verzichten zu Gunsten von Fliesen und Marmor-Kacheln auf Teppichböden.

Wer sich in dem einst als „Schweiz des Nahen Ostens“ bekannten vorderasiatischen Staat unbedingt im Freien aufhalten müsse, suche vor allem den Schatten von Olivenhainen. „Die beste Abkühlung bietet auf jeden Fall das Mittelmeer“, sagt Abdullah.