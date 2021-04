Am historischen Wasserturm schräg hinter der Südseite des Hauptbahnhofs tut sich was: Bagger haben eine gewaltige Grube rings um das charakteristische und weithin sichtbare Bauwerk ausgehoben.

Ein üppiger Verbau sichert die Fläche zum Bahndamm hin und der planierte Boden kündet bereits von dem großen Objekt, das hier am westlichen Ende der Fautenbruchstraße bis Ende kommenden Jahres entstehen soll.

Das „Bürotel am Wasserturm“ – so lautet der offizielle Name des Vorhabens – wird dem Quartier im Umbruch ein neues Gesicht geben. Die Bezeichnung deutet die Nutzung an: Hier entstehen Büroflächen und ein Hotel in zwei quaderförmigen Baukörpern mit jeweils sechs Geschossen.