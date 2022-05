Wegen 40 Euro: Mann schlägt 34-Jährigem in Karlsruher Innenstadt gegen Brustkorb

Relativ schmal fiel die Beute für einen unbekannten Räuber aus, der einen 34-Jährigen in der Fußgängerzone überfiel. Um an die 40 Euro zu gelangen, bediente er sich roher Gewalt.

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend einen 34-Jährigen in der Fußgängerzone in Karlsruhe beraubt. Nach Angaben der Polizei näherte sich der Angreifer dem Mann gegen 20.20 Uhr vor der „Kleinen Kirche“, wo er ihm mehrfach gegen den Brustkorb schlug. Anschließend raubte er ihm 40 Euro aus der Jackentasche.

Das Opfer selbst meldete die Tat einer Polizeistreife, die gerade in der Fußgängerzone unterwegs war.

Der Polizei zufolge soll der Täter über ein „tunesisches“ Aussehen verfügen und knapp 26 Jahre alt sein. Zum Zeitpunkt der Tat soll er eine kurze rote Hose getragen haben.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (07 21) 6 66 55 55 in Verbindung zu setzen.