Wegen Corona: Karlsruher Stadtfest findet abgespeckt statt

Das Stadtfest als Großveranstaltung werde es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht geben können, erklärte der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup bei einer Pressekonferenz am Montag. Daher müsse auch der traditionell ans Stadtfest gekoppelte Verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr entfallen. Zudem wolle man in der Corona-Pandemie ohnehin vermeiden, dass sich „die Leute in den Geschäften stapeln”.

Stattdessen bietet der Samstag verlängerte Öffnungszeiten bis 22 Uhr. Von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. Oktober sollen Lichtinstallationen und illuminierte Gebäude in der gesamten Innenstadt für stimmungsvolle Atmosphäre sorgen.

Am Samstag kann im Rahmen des Tages der offenen Baustelle die fast fertige U-Strab-Haltestelle Lammstraße bis 22 Uhr in Kleingruppen und im Corona-konformen Einbahnstraßensystem besichtigt werden. Mobiles Musik- und Kulturangebot wird in der gesamten Stadt zu finden sein. Uhrzeiten und Programmpunkte werden vorab nicht bekannt gegeben, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Der in diesem Jahr digital stattfindende Tag des Offenen Denkmals schlägt sich auch physisch nieder: So kann der bis dahin fertige Marktplatz begutachtet werden, die Krypta des Stadtbaumeisters Weinbrenner in der Evangelischen Stadtkirche kann besucht werden.

Das „Das Fest City Mobil” wird auch an diesem Wochenende mit verschiedenen Bands unterwegs sein. Zudem sollen zusätzliche, kosenfreie Fahrradparkplätze für die Besucher in der gesamten Innenstadt aufgestellt werden.