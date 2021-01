Umfrage an Sammelplätzen

Weihnachten vorbei: Karlsruher nehmen Abschied von ihren Christbäumen

Bis zum Dreikönigstag als Abschluss der Weihnachtszeit oder bis zu Mariä Lichtmess am 2. Februar bleiben Christbäume – so die Tradition – in den guten Stuben stehen. Wann entsorgen die Karlsruher ihre Bäume? Die BNN haben sich an temporären Sammelstellen im Stadtgebiet umgesehen.