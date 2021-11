Weihnachtsmarkt in Karlsruhe-Durlach ist abgesagt

In Durlach findet dieses Jahr kein Weihnachtsmarkt statt. Das haben jetzt die Organisatoren entschieden. Zwar gab es ein Konzept für die Budenstadt bei der Karlsburg, der Aufbau hatte aber noch nicht begonnen. Hintergrund ist die aktuelle Coronalage.

Zudem hätte eine Baustelle in der Nähe des Areals den Platz eingeschränkt – wo ja eigentlich in dieser Zeit mehr Abstand angesagt gewesen wäre.

Christkindlesmarkt soll stattfinden

Der Durlacher Weihnachtsmarkt besticht an sich mit mittelalterlichem Treiben und startet normalerweise parallel zum Karlsruher Christkindlesmarkt. Dieser zentrale Weihnachtsmarkt in der City soll stattfinden, so die aktuelle Planung. Derzeit läuft der Aufbau auf dem Markt- und dem Friedrichsplatz sowie neben St. Stephan.

Dieses Konzept soll die Budenstadt auch unter Pandemiebedingungen ermöglichen. Die Bereiche, in denen es Essen und Getränke gibt, sollen zugangskontrolliert werden. Das ist ein nicht unbeträchtlicher Personalaufwand, das Gelände muss eingezäunt werden.

Zudem gilt Maskenpflicht. Viele Schausteller fürchten jedoch 2-G-plus-Regeln, weil dann wohl zu wenige Besucher kämen. Ob der Christkindlesmarkt tatsächlich stattfinden kann, entscheidet sich absehbar am Donnerstag, wenn die nächste Bund-Länder-Konferenz stattfindet.