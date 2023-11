Der Weihnachtsmarkt Karlsruhe, auch Karlsruher Christkindlesmarkt genannt, soll der Fächerstadt auch 2023 wieder eine festlich Vorweihnachtszeit bereiten.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein Programm für Klein und Groß und beliebte Attraktionen, die für Spaß und Freude in der Vorweihnachtszeit sorgen. Nicht fehlen dürfen dabei natürlich die vielen liebevoll geschmückten Weihnachtsbuden an verschiedenen Standorten in der Karlsruher Innenstadt.

Zeitgleich mit dem Karlsruher Weihnachtsmarkt kehrt auch die Eisfläche vor dem Karlsruher Schloss im Novermber 2023 zurück und lädt noch bis Ende Januar 2024 zum Eislaufvergnügen unter freiem Himmel ein.

Wann ist der Weihnachtsmarkt Karlsruhe 2023 geöffnet?



Der Weihnachtsmarkt Karlsruhe 2023 findet vom 28. November 2022 bis zum 23. Dezember 2022 statt.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt Karlsruhe

täglich 11 bis 21 Uhr

Eröffnet wird die „Weihnachtsstadt Karlsruhe“ am 28. November um 18 Uhr von der Ersten Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz sowie den Stadtdekanen Thomas Schalla und Hubert Streckert.

Auf der Bühne auf dem Marktplatz werden die Sängerinnen und Sänger des Chores „Weihnachten neu erleben“ für festliche Weihnachtsstimmung sorgen, bevor dann als Abschluss des Abends der „Fliegende Weihnachtsmann“ seine erste Runde der Saison dreht.

Wo findet der Weihnachtsmarkt Karlsruhe 2023 statt?

Der Weihnachtsmarkt in Karlsruhe findet 2023 wie im letzten Jahr auf dem Marktplatz, auf dem Friedrichsplatz und auf dem Kirchplatz St. Stephan statt. .

Ebenso steht auf dem Marktplatz in diesem Jahr eine Bühne mit buntem Programm für die ganze Familie. Das genaue Programm wird noch bekannt gegeben.

Besonders freuen dürfte viele Besucher, dass in diesem Jahr nicht nur die kaum zu übersehende Glühweinpyramide, sondern auch wieder ein Riesenrad auf dem Marktplatz stehen wird. Ebenso nicht fehlen darf auf dem Karlsruher Weihnachtsmarkt der „Fliegende Weihnachtsmann“, der auch 2023 mit seinem Rentierschlitten über den Marktplatz fliegt.

Vor allem für Familien gedacht, ist das Kinderland St. Stephan vor der Stadtkirche St. Stephan, das einige Attraktionen für Klein und Groß bereit hält.

Wegen der Umbauarbeiten im Rahmen der Kombilösung Karlsruhe musste der Christkindlesmarkt in den Jahren zuvor auf den Friedrichsplatz umziehen. Viele Besucher fanden das Ambiente dort so schön, dass sie sich auch nach Abschluss der Bauarbeiten für eine Fortsetzung des Christkindlesmarkts auf dem Friedrichsplatz einsetzten.

Im Februar 2020 entschied der Karlsruher Gemeinderat jedoch, dass der Marktplatz wieder alleiniger Schauplatz des Weihnachtsmarkts werden sollte. Solange der Platz aber noch nicht komplett schienenfrei ist, wird es eine Übergangslösung geben, die auch Stände auf dem Friedrichsplatz beinhaltet.

Programm in Karlsruhe: Riesenrad, Fliegender Weihnachtsmann, Kinderland

Ein Highlight des Karlsruher Christkindlesmarktes, das auch 2023 wieder geboten wird, ist das Riesenrad auf dem Marktplatz und damit die Aussicht von oben auf das vorweihnachtliche Karlsruhe.

Täglich fahrendes Riesenrad

Mit der der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 28. November wird auch das Riesenrad auf dem Marktplatz in Betrieb genommen und bis zum Ende des Weihnachtsmarktes am 23. Dezember täglich fahren. Von Sonntag bis Donnerstag können Besucher in geschlossenen Gondeln von 11 bis 21 Uhr das Geschehen von oben betrachten. Freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr.

Eine Fahrt dauert sechs Minuten und kostet für einen Erwachsenen sechs Euro, für ein Kind unter zehn Jahren vier Euro. Alle Gondeln sind barrierefrei zugänglich.

2023 wieder ein fliegender Weihnachtsmann

Ein besonderes Highlight – nicht nur für Kinder – war schon in den vergangenen Jahren der fliegende Weihnachtsmann. Der motorisierte Rentierschlitten der Artistenfamilie Traber schwebte sieben Jahre lang über den Friedrichsplatz zwischen dem Ettlinger Tor und einem ausrangierten Fernmeldemasten.





Wie schon im letzten Jahr schwebt der fliegende Weihnachtsmann auch 2023 zwei Mal am Tag mit seinem Rentierschlitten über den Karlsruher Marktplatz – immer um 17 und um 19.30 Uhr. Im Anschluss an seinen Flug verteilt er dann bei der Bühne auf der Kaiserstraße kleine Geschenke an die Kinder.

Das Stahlseil, auf dem sich „Weihnachtsmann“ Falko Traber in seinem 500 kg schweren Rentierschlitten bewegt, reicht vom Dach des „Hotels am Markt“ hin zu einem 17 Tonnen schweren Gegengewicht vor dem Rathaus.

Hier ein Eindruck vom Fliegenden Weihnachtsmann aus dem letzten Jahr:

Kinderland St. Stephan und Kinderbackstube auf dem Marktplatz



Der Weihnachtsmarkt in Karlsruhe soll ein Vergnügen für Klein und Groß sein. Für Kinder und Familien lohnt sich insbesondere ein Besuch beim Kinderland St. Stephan vor der Stadtkirche St. Stephan. Neben einer kleinen Dampflok, die ihre Runden dreht, warten liebevoll gestaltete Märchenhäuser, die sprechen können, und ein Märchenbaum, der Grimms Märchen erzählt. Auch für Speisen und Getränke, bei denen die ganze Familie fündig wird, ist in den geschmückten Buden des Kinderlands gesorgt.

Darüber hinaus können Kinder an den ersten drei Adventssonntagen um 14 Uhr ihre Wunschzettel dem Christkind höchstpersönlich übergeben oder aber in den Briefkasten im Kinderland einwerfen. Am Ende der Aktion erfüllt das Christkind zehn ausgeloste Wünsche.

Auch der St. Nikolaus und der Weihnachtsmann statten dem Kinderland einen Besuch ab. Was die beiden über die Herkunft und Bedeutung des Heiligen Nikolaus zu erzählen haben und welche süße Überraschung sie für die Kinder mitbringen, kann man 6. Dezember um 17.15 und um 18.15 Uhr vor dem Hauptportal der St. Stephan Kirche erfahren.

Stände auf dem Weihnachtsmarkt Karlsruhe 2023

Neben zahlreichen Essens- und Getränkeständen finden die Besucherinnen und Besucher auf dem Karlsruher Weihnachtsmarkt viele Buden mit liebevoll hergestelltem Kunsthandwerk und Weihnachtsdekoration.

Stände auf dem Marktplatz

Liebevoll geschmückte und beleuchtete Stände sind das Markenzeichen des Karlsruher Weihnachtsmarktes. Wer hungrig zum Christkindlesmarkt kommt, wird bei den gemütlichen Holzhütten auf dem Marktplatz fündig. Dort finden sich allerlei kulinarische Leckereien und Glühwein in weihnachtlichen Variationen.

Beliebtester Anlauf- und Treffpunkt auf dem Weihnachtsmarkt Karlsruhe ist die schon weit aus der Ferne sichtbare Glühweinpyramide. Auch sie steht 2023 wieder auf dem Marktplatz.

Daneben gibt es aber auch viele Kunsthandwerkerhütten mit Produkten für diejenigen, die noch auf der Suche nach festlicher Weihnachtsdekoration sind. In den Gemeinschaftshütten auf dem Marktplatz erwartet die Besucher jährlich eine bunte Auswahl selbstgefertigter Produkte. Was genau in diesem Jahr in den Hütten auf dem Marktplatz angeboten wird, ist bisher noch nicht bekannt.

In einer Kulturhütte bei der Denkmalpyramide auf dem Marktplatz können Kulturinteressierte sich einen Überblick über das aktuelle Programm von Theatern und Museen sowie die Kulturveranstaltungen im neuen Jahr verschaffen. Auch eine Auswahl schöner Geschenkideen wird hier geboten.

Stände auf dem Friedrichsplatz

Auch auf dem Friedrichsplatz ist für das leibliche Wohl gesorgt, denn in den Giebelhäuschen warten deftige und süße Leckereien aus aller Welt. Zum Verweilen eignen sich die überdachten Sitzgelegenheiten des Karls-Ruhe-Plätzles. Wer auf der Suche nach einem Geschenk ist, kann in den zahlreichen Ständen mit erlesenem Kunsthandwerk fündig werden.

Winterzeit Karlsruhe: Eislaufen vor dem Schloss

Für winterliche Stimmung sorgt neben dem Weihnachtsmarkt auch alljährlich das Freilufteislaufen vor der Kulisse des Karlsruher Schlosses. Letztes Jahr wich der Veranstalter, die Stadtwerke Winterzeit, wegen der herrschenden Energiekrise auf eine strom- und wassersparende Rollschuhbahn aus. Dieses Jahr wird es wieder wie gewohnt eine Eisfläche geben, die außerdem täglich abends eine Stunde länger geöffnet ist als noch im Vorjahr.

Die Stadtwerke WINTERZEIT findet vom 28. November 2023 bis zum 28. Januar 2023 statt. Geöffnet ist die Bahn täglich von 10 bis 22 Uhr. Für Schulklassen ist die Eislaufbahn unter der Woche täglich von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Andere Öffnungszeiten gelten an diesen Tagen:

Heiligabend 10 bis 15 Uhr Weihnachts­feiertage & Dreikönigstag 10 bis 22 Uhr Silvester 10 bis 1 Uhr Neujahr 14 bis 22 Uhr

Für Neulinge und auch für Fortgeschrittene auf Schlittschuhen werden mehrmals wöchentlich Kurse angeboten. In Schnupperkursen können schon Kinder ab vier Jahren eine EInführung in das Eislaufen bekommen. Gebucht werden können die Kurse ausschließlich über eventim. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann sich vor Ort gegen eine Gebühr von 4,50€ ein Paar ausleihen.

Für Spaß sorgen soll zudem ein Programm mit Showeinlagen auf dem Eis. Zur Eröffnung der diesjährigen Eislaufsaison findet am 28. November um 19 Uhr eine Performance statt, die unter dem Motto „80er-Jahre“ steht.

Am 31. Dezember wird bei einem Silvester Special ab 20 Uhr mit einem DJ auf der Eisfläche der Jahreswechsel gefeiert. Bis 1 Uhr morgens bleiben dann die Eislaufbahn, die Stockschießarena und die Gastronomie des Winterdorfs geöffnet.

Schließlich wird auch zum Ende der Eislaufsaison am 28. Januar von 18 bis 21 Uhr eine Beat Party mit DJ und Dancefloor auf dem Eis veranstaltet.

Gemeinsam Stockschießen spielen

Wem das Rundendrehen auf der Eislaufnahn noch nicht reicht, kann mit Freunden und Familie eine Runde im geselligen Stockschießen spielen – Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Die sieben Bahnen der Stockschieß-Arena vor dem Karlsruher Schloss haben täglich ab 11 Uhr geöffnet. Die Kosten belaufen sich je nach gebuchtem Zeitslot auf 35 bis 85 Euro für eine Stunde. Buchungen sind bereits jetzt unter diesem Link möglich.

Und so funktioniert das Stockschießen: Wie bei Boccia, dem das Stockschießen sehr ähnlich ist, treten auch hier zwei Teams mit je vier Spielerinnen und Spielern gegeneinander an. Es gilt, die acht Stöcke des eigenen Teams so nah wie möglich an das Ziel auf der Bahn, die sogenannte Daube, zu bewegen und gleichzeitig die gegnerischen Stöcke zu verdrängen. Wenn alle Stöcke geschossen wurden, werden die Punkte zusammengezählt. Die Mannschaft mit der höheren Punktzahl gewinnt.

Glühwein und warme Speisen im Winterdorf

Neben der Rollschuhbahn gelegen lädt zudem das Winterdorf mit seiner gemütlichen Atmosphäre zum Verweilen und Aufwärmen bei einer Tasse Glühwein ein.

In den Holzhütten warten neben Glühwein deftige Speisen wie Grillspezialitäten, Vesperplatten und Käsefondue sowie allerlei süße Naschereien und Crêpes auf hungrige Besucher. Hier kann auch reserviert werden – für Feiern ebenso wie für Kindergeburtstage.

Anfahrt und Parken: Wie kommt man zum Karlsruher Weihnachtsmarkt?

Der Karlsruher Christkindlesmarkt ist mitten in der Stadt zu finden und somit sowohl mit dem ÖPNV als auch mit dem Auto gut zu erreichen. Um größere Staus in der City zu vermeiden, bietet Karlsruhe wieder Park&Ride-Angebote etwa beim Fächer- und Europabad sowie auf dem Messplatz an.

Anfahrt mit dem ÖPNV

Zahlreiche Bahnlinien bedienen das Stadtzentrum. Wer zum Weihnachtsmarkt Karlsruhe möchte, hat das Ziel „Marktplatz“. Beim Aussteigen ist man dann auch direkt vor Ort im Getümmel zwischen den schön dekorierten Ständen.

Anfahrt mit dem Auto

Wer mit dem Auto auf der A5 zum Weihnachtsmarkt Karlsruhe anfährt, folgt dieser bis zur Ettlinger Allee in Karlsruhe und nimmt auf der K9657 die Ausfahrt Richtung KA-Zentrum. Von dort aus kann der Schwarzwaldstraße, anschließend der Beiertheimer Allee und dann der Ritterstraße bis in die Innenstadt gefolgt werden.

Auf der B36 anfahrend kann die B10 als Ausfahrt genommen werden, um dann der Kriegsstraße bis in die Karlsruher Innenstadt zu folgen. Autofahrer müssen dann eines der Parkhäuser in der Nähe nutzen. Über die Internetseite der Stadt kann man stets die aktuelle Parkhausbelegung in Karlsruhe einsehen.

Rund um den Marktplatz herum können Besucher folgende Parkhäuser anfahren:

Marktplatz Kreuzstraße 13a, 76133 Karlsruhe Ettlinger Tor Einfahrt: Kriegsstraße 122 und Lammstraße 21, 76133 Karlsruhe Schlossplatz Schlossplatz 16, 76131 Karlsruhe

Für Besucher des Friedrichsplatzes befinden sich diese Parkhäuser in der Nähe:

Friedrichsplatz Friedrichsplatz 7 / Ritterstraße, 76133 Karlsruhe Industrie- und Handelskammer Erbprinzenstraße 2, 76133 Karlsruhe Karstadt Zähringerstraße 69, Karlsruhe

Beim Stephanplatz gibt es folgende Parkhäuser: