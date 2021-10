Nach der coronabedingten Absage 2020 kehrt der Weihnachtsmarkt in Karlsruhe 2021 zurück. Wann geht’s los, wo findet der Christkindlesmarkt statt und was ist geboten? Alle Infos für Besucher im Überblick.

Der Weihnachtsmarkt in Karlsruhe, auch Karlsruher Christkindlesmarkt genannt, soll 2021 zurückkehren und für die Bürger vorweihnachtliches Flair verbreiten.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Weihnachtsmarkt in Karlsruhe 2020 ausfallen, es waren lediglich vereinzelt in der Innenstadt aufgestellte Weihnachtsbuden erlaubt.

2021 soll der Christkindlesmarkt aber wieder in größerem Maße stattfinden. Das Datum steht bereits fest, hinsichtlich der Umsetzung der Corona-Vorgaben des Landes befindet man sich noch in der Planung.

Inhalte auf dieser Seite:

Findet der Weihnachtsmarkt Karlsruhe 2021 wegen Corona überhaupt statt?

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Weihnachtsmarkt Karlsruhe im vergangenen Jahr ausfallen – das traf vor allem die Schausteller schwer. 2021 hat das Land Baden-Württemberg verkündet, dass die Märkte wieder erlaubt sind. Allerdings hat das Land einige Corona-Regeln festgelegt, die zur Durchführung der Weihnachtsmärkte erfüllt werden müssen. Anhand dieser wird in Karlsruhe eifrig geplant.

Welche Corona-Regeln fordert Baden-Württemberg?

Auf den Weihnachtsmärkten gilt generell Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Der Verkauf von Getränken und Essen ist erlaubt. Damit diese vor Ort aber auch verzehrt werden dürfen, muss die 3G-Pflicht (geimpft, genesen oder getestet) beachtet werden. Sollte die Corona-Alarmstufe gelten, ist 2G-Pflicht.

Ohne einen Nachweis ist also kein Glühwein vor Ort möglich. Die Nachweise müssen kontrolliert werden, dafür ist eine Zugangskontrolle nötig. Nach der Kontrolle können Besucher beispielsweise ein Bändchen erhalten.

Für Stände, die lediglich Waren (zum Beispiel Kunsthandwerk, Textilien oder verpackte Lebensmittel) verkaufen, braucht es keinen 3G-Nachweis. Das bedeutet, dass auch nur Essens- und Getränkestände eingezäunt und kontrolliert werden müssten.

Wie will Karlsruhe die Weihnachtsmarkt-Regeln umsetzen?

Fest geplant wird mit Bändchen auf dem Weihnachtsmarkt Karlsruhe noch nicht, sie werden aber in Betracht gezogen. Das Bändchen wäre dann eine Option, die den Besuch erleichtern soll. Nach einer Kontrolle des Geimpft-, Genesen- oder Getestet-Nachweises könnten die Besucher so zu den Ständen auf dem Marktplatz und dem Friedrichsplatz, zum Kinderweihnachtsmarkt und zur Eiszeit am Schloss. Tritt die Corona-Alarmstufe in Kraft, sind nur noch Genesene und Geimpfte zugelassen (2G).

Die Besucher des Karlsruher Christkindlesmarkt müssen zudem ihre Kontaktdaten hinterlegen, um bei einem Corona-Fall benachrichtigt werden zu können. Das wird beispielsweise über die Luca-App oder Papierbögen möglich sein.

Wie es das Land Baden-Württemberg vorschreibt, plant man auch in Karlsruhe mit einem Zaun und Zugangskontrollen – allerdings nur bei Glühwein- und Essens-Ständen. Bei normalen Verkaufsständen ohne Vor-Ort-Verzehr sollen Besucher ohne Kontrolle zugelassen werden.

Weihnachtsmarkt in Karlsruhe 2021: Eröffnung und Öffnungszeiten

Eine weitere Änderung im Jahr 2021 betrifft auch den Zeitraum, in dem der Weihnachtsmarkt Karlsruhe stattfinden soll – nämlich früher als in den vergangenen Jahren üblich.

Von wann bis wann ist der Weihnachtsmarkt Karlsruhe geöffnet?

Der Weihnachtsmarkt Karlsruhe startet am Montag, 22. November 2021 und endet am 23. Dezember 2021. Damit beginnt der Christkindlesmarkt etwas früher als in den vergangenen Jahren. Das soll den durch die Krise schwer getroffenen Schaustellern eine Hilfe sein.

Die Planungen laufen, der genaue Ablauf und die Corona-Einschränkungen für die Besucher stehen aber noch nicht final fest. Traditionell öffnet der Weihnachtsmarkt täglich ab 11 Uhr. Wann er abends schließt, ist derzeit offen. Sobald es weitere Informationen gibt, wird diese Seite aktualisiert.

Kinderweihnachtsmarkt in Karlsruhe findet bis Januar statt

Auch der Karlsruher Kinderweihnachtsmarkt – das Kinderland St. Stephan – soll in diesem Jahr wieder stattfinden, ebenfalls früher als in den Vorjahren.

Geplant ist das Kinderland St. Stephan vom 22. November 2021 bis zum Dreikönigstag am 6. Januar 2022. Hier kann man sich also auch nach Weihnachten noch auf eine abendliche Bratwurst, einen Kinderpunsch oder Glühwein treffen und den Märchen lauschen. Geöffnet ist das Kinderland täglich von 11 bis 21 Uhr.

Sollte es aufgrund der geltenden Corona-Regeln erforderlich sein, wäre auch hier eine Umzäunung des Geländes mit Zugangskontrollen denkbar.

Wo findet der Christkindlesmarkt Karlsruhe 2021 statt?

Der Weihnachtsmarkt in Karlsruhe findet 2021 auf dem Marktplatz und auf dem Friedrichsplatz statt. Der größte Teil der etwa 90 bis 100 geplanten Stände soll aber erstmals wieder auf dem Marktplatz aufgebaut werden – auch die beliebte Glühweinpyramide soll dorthin umziehen. Der Teil des Friedrichsplatzes vor dem Naturkundemuseum bleibt frei, die Stände stehen hier vor der Handwerkskammer.

Wegen der Umbauarbeiten im Rahmen der Kombilösung Karlsruhe musste der Christkindlesmarkt in den Jahren zuvor auf den Friedrichsplatz umziehen. Viele Besucher fanden das Ambiente dort so schön, dass sie sich auch nach Abschluss der Bauarbeiten auf dem Marktplatz für eine Fortsetzung des Christkindlesmarkts auf dem Friedrichsplatz einsetzten.

Im Februar 2020 entschied der Karlsruher Gemeinderat jedoch, dass der Marktplatz wieder alleiniger Schauplatz des Weihnachtsmarkts werden sollte. Solange der Platz aber noch nicht komplett schienenfrei ist, wird es eine Übergangslösung geben, die auch Stände auf dem Friedrichsplatz beinhaltet.

Ein weiterer Grund für die Verteilung der Buden und Stände auf mehrere Standorte sind auch die noch immer geltenden Corona-Einschränkungen. Wie bereits im vergangenen Jahr wird der Weihnachtsmarkt Karlsruhe somit auch 2021 dezentral aufgebaut sein. Konkret bedeutet das, dass die weihnachtlichen Stände auf verschiedene Standorte in der Stadt verteilt werden.

So sollen neben dem Marktplatz, dem Friedrichsplatz und dem Kirchplatz St. Stephan weitere Plätze in der Karlsruher Innenstadt zu Anlaufstellen für Besucher werden, die dort Weihnachtsbuden finden können.

Anfahrt und Parken: Wie kommt man zum Karlsruher Weihnachtsmarkt?

Der Karlsruher Christkindlesmarkt ist mitten in der Stadt zu finden und somit sowohl mit dem ÖPNV als auch mit dem Auto gut zu erreichen.

Anfahrt mit dem ÖPNV

Zahlreiche Bahnlinien bedienen das Stadtzentrum. Wer zum Weihnachtsmarkt Karlsruhe möchte, hat das Ziel „Marktplatz“. Beim Aussteigen ist man dann auch direkt vor Ort im Getümmel zwischen den schön dekorierten Ständen.

Anfahrt mit dem Auto

Wer mit dem Auto auf der A5 zum Weihnachtsmarkt Karlsruhe anfährt, folgt dieser bis zur Ettlinger Allee in Karlsruhe und nimmt auf der K9657 die Ausfahrt Richtung KA-Zentrum. Von dort aus kann der Schwarzwaldstraße, anschließend der Beiertheimer Allee und dann der Ritterstraße bis in die Innenstadt gefolgt werden.

Auf der B36 anfahrend kann die B10 als Ausfahrt genommen werden, um dann der Kriegsstraße bis in die Karlsruher Innenstadt zu folgen. Autofahrer müssen dann eines der Parkhäuser in der Nähe nutzen. Über die Internetseite der Stadt kann man stets die aktuelle Parkhausbelegung in Karlsruhe einsehen.

Rund um den Marktplatz herum können Besucher folgende Parkhäuser anfahren:

Marktplatz Kreuzstraße 13a, 76133 Karlsruhe Ettlinger Tor Einfahrt in der Kriegsstraße 122 und Lammstraße 21, 76133 Karlsruhe Schlossplatz Schlossplatz 16, 76131 Karlsruhe Kreuzstraße (C&A) Kreuzstraße 5, 76133 Karlsruhe

Für Besucher des Friedrichsplatzes befinden sich diese Parkhäuser in der Nähe:

Friedrichsplatz Friedrichsplatz 7 / Ritterstraße, 76133 Karlsruhe Industrie- und Handelskammer Erbprinzenstraße 2, 76133 Karlsruhe Karstadt Zähringerstraße 69, Karlsruhe

Beim Stephanplatz gibt es folgende Parkhäuser:

Stephanplatz Amalienstraße 33, 76133 Karlsruhe Postgalerie APCOA Amalienstraße (Höhe Stephanplatz) Ludwigsplatz Amalienstraße 10, 76133 Karlsruhe

Stände auf dem Weihnachtsmarkt Karlsruhe

Neben zahlreichen Essens- und Getränkeständen finden Besucher auf dem Karlsruher Weihnachtsmarkt viele Buden mit liebevoll hergestelltem Kunsthandwerk. Momentan wird mit etwa 90 bis 100 Ständen geplant, wobei der Großteil auf dem Marktplatz zu finden sein soll.

Liebevoll geschmückte und beleuchtete Stände sind das Markenzeichen des Karlsruher Weihnachtsmarkts. Wer hungrig zum Christkindlesmarkt kommt, wird auf jeden Fall fündig. Herzhaftes wie Pizza, Flammkuchen, Suppen oder Bratwürste sind an zahlreichen Essensständen ebenso geboten wie Süßes von Langos über Gebäck bis Crêpes.

Glühwein und Kinderpunsch fehlen natürlich auch nicht. Beliebtester Anlauf- und Treffpunkt auf dem Weihnachtsmarkt Karlsruhe ist die schon weit aus der Ferne sichtbare Glühweinpyramide. Sie wird 2021 wieder auf dem Marktplatz zu finden sein.

Daneben gibt es aber auch viele Kunsthandwerker-Stände mit Produkten für diejenigen, die noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind. Das Angebot reicht von Werkzeugen aus Schokolade über Tee, Honig und Gewürzen bis zu Kerzen, Kleidung oder Keramik. Auch Handgemachtes aus Porzellan, Leder, Holz oder Glas findet man hier.

Neben den selbstgemachten, kunsthandwerklichen Waren bieten die Schausteller zudem Vorführungen in ihrem Handwerk an. Bei der Planung der Angebote achtet die Stadt auf einen regelmäßigen Wechsel der vorhandenen Kunsthandwerksstände.

Programm in Karlsruhe: Schlittschuhbahn, Riesenrad und Märchenwelt

Wie vor einigen Jahren zur Adventszeit plant die Stadt in diesem Jahr wieder, zum Weihnachtsmarkt Karlsruhe ein Riesenrad neben der Pyramide auf dem Marktplatz zu platzieren.

Fliegender Weihnachtsmann auch 2021?

Ein besonderes Highlight – nicht nur für Kinder – war in den vergangenen Jahren der fliegende Weihnachtsmann. Der motorisierte Rentierschlitten der Artistenfamilie Traber schwebte sieben Jahre lang über den Friedrichsplatz zwischen dem Ettlinger Tor und einem ausrangierten Fernmeldemasten. Im Corona-Jahr 2020 hatte er aufgrund einer Absage des Marktamtes Pause.

Bei seinem Flug über die Menschenmenge erzählte der Weihnachtsmann über Lautsprecherboxen die Geschichte vom Rentier Rudolph mit der roten Nase. Ab 2021 soll der fliegende Weihnachtsmann nicht mehr am Friedrichsplatz starten. Ob sein Umzug auf den Marktplatz technisch möglich ist, wird laut der Stadt noch geprüft.

Weihnachtliche Märchenwelt beim Kinderweihnachtsmarkt

In unmittelbarer Nähe zum Naturkundemuseum Karlsruhe – und den zentralen Standorten des Christkindlesmarktes – ist zudem das Kinderland St. Stephan auf dem Kirchplatz der St. Stephan Kirche Karlsruhe zu finden. Dort können Kinder auf Knopfdruck Märchen hören und gleichzeitig die passenden Figuren bestaunen.

Auch Zauberer und eine Kindereisenbahn hat die festlich geschmückte Märchenwelt zu bieten. Für die Erwachsenen gibt es zudem mehrere Essens- und Getränkestände, für Kinder leckeren Kinderpunsch.

Eiszeit Karlsruhe: Schlittschuh-Bahn vor dem Schloss kehrt zurück

Nicht nur der Weihnachtsmarkt Karlsruhe sorgt für winterliche Stimmung, auch die Stadtwerke Eiszeit. Die alljährlich wiederkehrende Eisfläche auf dem Karlsruher Schlossplatz rund um das Denkmal des Großherzogs Karl-Friedrich und das darum aufgebaute Winterdorf lassen Besucher ab November in ein Winterwunderland eintauchen.

Noch unter Vorbehalt (je nach Entwicklung der Corona-Pandemie) ist die Stadtwerke EISZEIT für den Zeitraum vom 25. November 2021 bis 30. Januar 2022 geplant. Falls notwendig, sollte eine Umsetzung von 2G- oder 3G-Regeln und Ticketkontrollen laut Martin Wacker, Geschäftsführer der Karlsruhe Marketing und Event GmbH, einfach umsetzbar sein.

Fast zehn Wochen lang können Besucher das Wintervergnügen genießen – ob mit Schlittschuhen auf der eigenen Angaben zufolge größten Open-Air Eislaufbahn Süddeutschlands – oder ohne in einer der gemütlichen Hütten mit gastronomischem Angebot. Auch die Kleinen kommen nicht zu kurz, denn der Verleih der Schlittschuhe vor Ort bietet auch Eislauf-Hilfen für Kinder an. Die Eisfläche wird farbenfroh beleuchtet, ein Hingucker an Winterabenden.

Gemeinsam Eisstockschießen spielen

Wem das Rundendrehen auf dem Eis noch nicht reicht, kann mit Freunden und Familie eine Runde im geselligen Wintersport Eisstockschießen spielen. Wie bei Boccia, dem das Eisstockschießen sehr ähnlich ist, treten auch hier zwei Teams gegeneinander an.

Es gilt, die acht Eisstöcke des eigenen Teams so nah wie möglich an das Ziel auf dem Eis, die sogenannte Daube, zu bewegen und gleichzeitig die gegnerischen Stöcke zu verdrängen. Wenn alle Stöcke geschossen wurden, werden die Punkte zusammengezählt. Die Mannschaft mit der höheren Punktzahl gewinnt.

Glühwein und warme Speisen im Winterdorf

Neben der Eisbahn gelegen lädt zudem das Winterdorf mit seiner gemütlichen Atmosphäre zum Verweilen und Aufwärmen bei einer Tasse Glühwein ein.

In den Holzhütten und der Eiszeit-Stube warten deftige Speisen wie Grillspezialitäten, heiße Suppen und Vesperplatten sowie allerlei süße Naschereien und Crêpes auf hungrige Besucher.