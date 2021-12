Heftige Schneefälle 2010

Weiße Weihnachten in Karlsruhe: Als Skifahrer in der Klotze über die Schanze sprangen

Auch in diesem Jahr gibt es in Karlsruhe keine weißen Weihnachten. Schnee über die Feiertage ist am Oberrhein ohnehin die Ausnahme. Und wenn, dann hat das auch seine Schattenseiten, zeigt der Blick in die Geschichte.